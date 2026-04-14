Dia Mundial do Café: novidades para celebrar o café no Brasil

Orfeu cuida de todo processo de produção: plantio, colheita, torra e embalagens (Carolina Gehlen/Exame)

Orfeu Cafés Especiais agora é Lenda do Cup of Excellence

Orfeu Cafés Especiais recebeu o título internacional vitalício como Legends of Excellence, em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Concedido pela Alliance For Coffee Excellence, a qualificação é chancela máxima da cafeicultura de especialidade em nível global, que reconhece produtores com desempenho notável e de constância na produção de cafés únicos ao longo das edições do Concurso Cup of Excellence. Orfeu foi 31 vezes finalista da competição internacional e agora é hors concours, apresentando um elevado desempenho técnico e de qualidade ao longo dos anos com cafés únicos cultivados no Complexo Sertãozinho, no sul de Minas Gerais.

Como complemento à premiação da ACE, a Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA) reconhece e valoriza seus membros produtores com o Selo LEGEND. A honraria é vitalícia e estampada nas embalagens de Orfeu como símbolo da posição soberana e de Lenda na cafeicultura de especialidade.

No Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, apenas dois produtores alcançaram tal honraria. Um deles é o produtor Luiz Paulo Pereira, da Fazenda Santuário Sul, em Carmo de Minas, e o outro é própria Orfeu Cafés Especiais.

“A homenagem concedida se dá não somente pelos cafés excepcionais que produzem, mas também pelo comprometimento que as lendas possuem em promover uma indústria de café mais justa e sustentável em todo o mundo, causando impacto ao investir em programas sociais que elevam a cultura de outros produtores, trabalhadores e comunidades locais. Além de moldarem o futuro da cafeicultura, nossas lendas da excelência do café fortalecem, ainda, as comunidades que o tornam possível”, destaca Vinicius Estrela, diretor executivo da BSCA.

Nespresso: edição limitada inspirada no histórico café de Veneza (Divulgação/Divulgação)

Nespresso lança Caffè Florian no Brasil

No ano em que celebra 40 anos, a Nespresso, marca referência em café de alta qualidade porcionado, apresenta ao Brasil o Caffè Florian, uma edição limitada inspirada no histórico café de Veneza, Itália, fundado em 1720. O espaço, local de encontro e troca entre artistas, escritores e intelectuais, reflete o papel do café como elemento de conexão ao longo da história. Símbolo da vida cultural veneziana, o espaço foi fundado originalmente como Alla Venezia Trionfante, em um período em que o café ainda era considerado uma bebida exótica vinda do oriente. O local acompanhou transformações culturais e sociais, consolidando-se como um ícone atemporal que celebra a relação entre café, cultura e história que inspira Nespresso Caffè Florian.

Disponível para o sistema Original e elaborado com grãos 100% Arábica, predominantemente do Brasil e de Honduras, o café apresenta um perfil intenso, com notas de chocolate amargo, frutas secas e especiarias, combinadas a uma torra escura que confere profundidade. Com intensidade 9 e crema de coloração avelã, macia e consistente, o blend evoca características do espresso italiano tradicional, convidando a diferentes momentos de apreciação.

“Esse lançamento representa o encontro entre dois momentos marcantes da história do café: o legado do Caffè Florian, que há séculos é visto como símbolo de cultura e convivência, e a trajetória da Nespresso, que há 40 anos contribui para transformar o café em uma experiência cultural, sensorial e contemporânea. Ao unir essas duas histórias, reforçamos nosso compromisso de ampliar as formas de apreciar o café, valorizando suas origens, sua diversidade e os diferentes momentos do dia em que ele se faz presente”, afirma Marina Novelleto, Gerente de Produtos e Inovações Nespresso.

Com cápsulas de alumínio, material 100% reciclável, e design minimalista inspirado na identidade visual do próprio Caffè Florian, em Veneza, o lançamento chega a partir de abril aos canais oficiais da marca: boutiques, aplicativo, e-commerce (https://www.nespresso.com/br/pt/home) e WhatsApp (+55 11 95578-4670).

Casa Hario amplia programação

Durante todo o primeiro semestre de 2026, a Casa Hario, localizada em São Paulo, uma iniciativa que nasceu em 2024 a partir de uma parceria com a Flavors, empresa referência no mercado de métodos de cafés especiais no Brasil e importadora exclusiva dos produtos Hario no país, amplia sua programação de cursos com novas experiências voltadas ao universo dos cafés especiais. Com propostas que combinam teoria e prática, as atividades foram desenvolvidas pelo barista Guilherme Nunes — ccertificado internacionalmente, iniciou sua atuação como educador em 2018, ministrando cursos e treinamentos por todo o Brasil nas áreas de barismo, torra, análise sensorial e latte art.

Casa Hario: cursos com novas experiências voltadas ao universo dos cafés especiais (Neuton Araujo/Divulgação)

Pensadas para diferentes níveis de conhecimento, as iniciativas atendem desde iniciantes até interessados em aprofundar técnicas e refinar a percepção sensorial.

Entre os destaques está a experiência “Café 101: Descobrindo o Café Especial”, ideal para quem busca um primeiro contato com grãos de alta qualidade. Ao longo de três horas, os participantes aprendem o que define um café especial, entendem as diferenças entre categorias como tradicional, superior, gourmet e especial e conhecem a classificação do café no Brasil.

A atividade também apresenta a planta do café, seus principais tipos e as diferenças entre as espécies arábica e canephora, além de incluir degustação comparativa da bebida com diferentes pontuações (80, 85 e acima de 90 pontos). Com turmas de até oito pessoas e investimento de R$ 280, as aulas estão previstas para 17 de abril, 22 de maio e 21 de junho.

Já a experiência “Treinando Seus Sentidos: A Arte de Degustar Café” é voltada ao desenvolvimento sensorial. A proposta aborda como diferenciar os diversos atributos sensoriais do café e os cinco gostos básicos do paladar: doce, salgado, ácido, amargo e umami.

A programação inclui exercícios sensoriais, testes às cegas e degustação guiada de cafés com diferentes perfis, como frutado, floral e notas doces. Com duração de três horas, a experiência recebe até seis participantes e tem investimento de R$ 290. As turmas acontecem nos dias 19 de abril, 8 e 24 de maio e 5 de junho.

Com certificado padrão Specialty Coffee Association (SCA), os cursos contam com vagas limitadas e priorizam turmas reduzidas para garantir acompanhamento próximo e prática constante, reforçando a proposta da Casa Hario de oferecer uma jornada completa pelo universo do café para diferentes públicos. Todas as inscrições serão feitas na plataforma Sympla.

Confira a programação:

17/04 às 18h - Café 101: Descobrindo o Café Especial

19/04 às 9h - Treinando Seus Sentidos: A Arte de Degustar Café

19/04 às 14h - Experiência de Torra: Seja um mestre de torra por um dia

08/05 às 18h - Treinando Seus Sentidos: A Arte de Degustar Café

10/05 às 9h - A Arte de Preparar Café: Domine Todos os Métodos

10/05 às 14h - Experiência de Torra: Seja um mestre de torra por um dia

22/05 às 18h - Café 101: Descobrindo o Café Especial

24/05 às 9h - Treinando Seus Sentidos: A Arte de Degustar Café

24/05 às 14h - Descomplicado o NEO: Seu Guia Prático

05/06 às 18h - Treinando Seus Sentidos: A Arte de Degustar Café

07/06 às 9h - A Arte de Preparar Café: Domine Todos os Métodos

07/06 às 14h - Experiência de Torra: Seja um mestre de torra por um dia

19/06 às 18h - Experiência de Torra: Seja um mestre de torra por um dia

21/06 às 9h - Café 101: Descobrindo o Café Especial

21/06 às 14h - Descomplicado o NEO: Seu Guia Prático

CASA HARIO

Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi, São Paulo/SP

Site: www.casahario.com.br

Baianí lança chocolate café com leite

A Baianí Chocolates, empresa que carrega a história de quatro gerações de produtores de cacau da região sul da Bahia, investe desde 2013 na produção de cacau especial. Em 2018, lançou sua própria marca, valorizando ainda mais o cacau cultivado pela família e estabelecendo-se como uma empresa tree to bar, que controla todo o processo, da fazenda ao chocolate.

Para celebrar o Dia Mundial do Café, a marca lança a barra Latte — um chocolate branco com toque de grão de café selecionado, que remete ao sabor de café com leite. A manteiga de cacau de origem Baianí utiliza matéria-prima de alto padrão do sul da Bahia.

O produto já pode ser encontrado na loja física e no e-commerce da marca por R$ 32,50 — barra de 58 gramas.

Baianí Chocolates

Rua Américo Brasiliense, 953 — Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP

Site: http://www.baiani.com.br