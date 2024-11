Do espresso ao coquetel: descubra 5 drinques com café em São Paulo

Os drinques e os cafés compartilham a técnica de combinar elementos para criar sabores particulares. Assim como os mestres de torra equilibram grãos de diferentes origens para compor blends de café, os mixologistas fazem o mesmo ao misturar bebidas e ingredientes.

Essa fusão entre técnica e criatividade, tanto nos cafés quanto nos drinques, revela como diferentes componentes podem se encontrar e caminhar juntos.

Confira a seguir cinco bebidas que levam café em sua composição.

Pan y Trabajo

O bar-restaurante Jabalí, sob liderança do chef Rodrigo Valente, faz parte do movimentado cenário boêmio de Santa Cecília desde abril de 2023. O espírito latino se apresenta tanto no cardápio criado por Valente quanto na carta de drinques, sob consultoria de Marco de la Roche. As músicas, que seguem essa mesma direção, se espalham pelo salão, jardim e o elegante balcão.

Jabalí: Pan y Trabajo (Divulgação/Divulgação)

Patacones, tacos e topopos combinam bem com as bebidas de referências latinas. Prove o Pan y Trabajo, servido em um copo baixo, traz uma coloração escura e intensa, leva rum envelhecido, vinho quinado e licor de café. O sabor e o aroma do café entregam sutileza. É finalizado com uma casca de laranja, sai por R$ 42.

Endereço: Rua Martim Francisco, 655 — Santa Cecília, São Paulo - SP

Colônia Cecília

Renata Nascimento é quem assina a nova carta de coquetéis do Bargo — bar subterrâneo do Borgo Mooca, restaurante localizado no bairro de Santa Cecília, em São Paulo.

A carta é inspirada nas raízes históricas da imigração e do anarquismo no Brasil. Dividida em três partes, a carta começa com o tema da chegada dos imigrantes italianos e do anarquismo no Brasil, com a revolução apresentada a cada gole.

O segundo ato do cardápio traz luz à cosmopolita São Paulo e suas influências culturais, destacando as contribuições de diferentes grupos de imigrantes.

Delírios da Bartender é o terceiro ato de Renata, com criações que desafiam as convenções clássicas da coquetelaria.

Bargo: Colônia Cecília (Ricardo Dangelo/Divulgação)

É na primeira parte que encontramos a Colônia Cecília, feita de vermute Rosso com infusão de café, Jerez oloroso, licor disaronno e bitter de laranja. O nome é inspirado na comuna experimental anarquista, fundada em 1890 no Paraná. Apresentado em uma taça alta, o drinque traz uma coloração avermelhada e translucida, sai por R$ 48.

Endereço: Rua Barão de Tatuí, 302 — Santa Cecília, São Paulo - SP

Lua Nova

Na Rua Vupabussu, em Pinheiros, o Caledonia Whisky & Co., dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle, proporciona uma experiência de ponta a ponta para todos os perfis de interessados pela cultura do uísque. Aberto em 2020, o endereço especializado na bebida funciona como loja, bar, sala de aula e espaço para eventos fechados.

Caledonia Whisky & Co.: Lua Nova (Divulgação/Divulgação)

Para além do uísque, também é possível encontrar café na carta Caledonia Classics' — coquetéis que fizeram sucesso no passado e ganharam um espaço perene no menu. Criado originalmente por Luana Campos, bartender do Caledonia, para o Licor43 Bartenders And Baristas Challenge, o drinque Lua Nova, colocou a Luana na final brasileira do campeonato em 2023. Com Licor 43 original, Amaro Lucano, limão siciliano, café expresso, Angostura bitter e Bitter de laranja. Servido em uma taça elegante, apresenta uma coloração marrom clara e espuma cremosa no topo, sai por R$ 47.

Endereço: Rua Vupabussu, 309 — Pinheiros, São Paulo - SP

Labuta

Inaugurado em 2018, o Quincho Cozinha e Coquetelaria é o restaurante da chef Mari Sciotti, que defende uma cozinha vegetariana saborosa, autoral e que prima por ingredientes de qualidade e de fornecedores locais.

Quincho Cozinha e Coquetelaria: Labuta (Julia Rodrigues/Divulgação)

A origem do nome Quincho é argentina – uma expressão usada para definir aquele cantinho gostoso do quintal onde a família se reúne para comer e bebericar. E é esse o ambiente encontrado no restaurante de Mari: um lugar todo charmoso, em um amplo galpão com pé-direito alto, varanda, jardim e aquela atmosfera aconchegante, onde a máxima é realmente “vida de quintal”. Por lá, é possível beber o Labuta, por R$ 45, com single malt, Campari, benedictine licor, vermouth tinto e xarope de café.

Endereço: Rua Mourato Coelho, 1447 — Vila Madalena, São Paulo - SP

Cafézin

A Casa da Esquina é um bar de coquetéis com um ambiente descontraído que lembra o aconchego de casa. Primeiro bar da chef Giovanna Grossi, do Animus, o local era usado como uma “casa” de apoio para o restaurante. Os goles, mordes e a música que se ouve lá têm um toque brasileiro.

A Casa da Esquina: Cafézin (Carolina Gehlen/Exame)

O drinque de cachaça carvalho, vermute com café e Campari, sai por R$ 42. Quase como se fosse um negroni infusionado, é possível sentir o sabor, o aroma, e até ver o café, em forma de um petit four servido sobre o gelo. Servido em um copo baixo e largo, o Cafézin mostra o cuidado com a estética e os bons ingredientes. Endereço: Rua Vupabussu, 329 — Pinheiros, São Paulo - SP