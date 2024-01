Três cafés para conhecer em Paris

Caminhar por Paris é como saborear um pain aux raisin. A espiral de arrondissements que organiza a cidade lembra o tradicional doce francês — feito com creme de confeiteiro e passas. O formato das regiões e do pão de passas nos levam a experimentar os sabores parisienses de forma fácil, e nada melhor do que fazer isso acompanhado de um bom café.

Conheça três cafeterias, em diferentes regiões, da cidade luz.

Loutsa Torréfacteur



A unidade localizada na Passage Jouffroy, uma passarela coberta construída em 1836 no sul do nono arrondissement de Paris, é um lugar charmoso e tranquilo para tomar um café. Como se fosse uma espécie de galeria, a arquitetura da passagem, em ferro e vidro, chama imediatamente a atenção, junto de lojas que vendem livros, pôsteres, bengalas, souvenires é possível encontrar restaurantes, mercados e a torrefadora de café especial.

Loutsa Torréfacteur, na Passage Jouffroy: cafeteria em uma das mais antigas passagens de Paris (Carolina Gehlen/EXAME)

Caroline e Guillaume Langloy criaram a Loutsa no final de 2018, pensando em democratizar os cafés especiais e colocar a torra no centro da experiência. “Estamos no negócio da descoberta e da partilha”, afirma Caroline, “é fundamental torná-lo acessível porque todos têm direito a tomar um bom café.”

Na espaçosa cafeteria de dois andares, é possível escolher entre espresso, com leite ou um slow café, termo para as versões chemex, V60 e Kalita. Na categoria de filtrados, os clássicos da casa custam a partir de 6 euros na versão individual ou 8 euros em dose dupla. A versão mais simples, o coado do dia, sai por 4,20 euros. Há opções mais caras de cafés exclusivos, como o Grand Cru que custa 9 euros na versão solo.

Para acompanhar há bons croissants, pain au chocolate, caneles e cookies disponíveis no balcão de entrada, onde são feitos os pedidos.

No centro do salão a torradora perfuma o ambiente com o cheiro do café. A marca privilegia a seleção dos cafés especiais e a frescura da torra, além de selecionar rigorosamente os cafés, colhidos de forma artesanal e manual a mais de 1.800 metros — grãos de altitude mais saudáveis ​​e carregados de aromas, provenientes principalmente de produtores biológicos, de todo o mundo.

Para levar estão disponíveis pacotes de espresso, cápsulas e café em grãos que também podem ser moídos na hora. As embalagens são neutras em carbono e biodegradáveis.

Loutsa Torréfacteur: torradora perfuma o ambiente com o cheiro do café (Carolina Gehlen/EXAME)

Loutsa Torréfacteur

@loutsatorrefacteur | www.loutsa.fr

Quatro endereços em Paris:

Loutsa Passage Jouffroy — 10 boulevard Monmartre

Loutsa Paris La Gaieté — 80 Avenue Du Maine

Loutsa Paris Mouffetard — 1 Rue De Bazeilles

Loutsa Paris 17 — 11 Rue Lebon

Kawa

No centro do terceiro arrondissement, área repleta de restaurantes e lojas descoladas, a moldura preta chama a atenção entre as vitrines da rua. O local para beber e apreciar café opera quase como um laboratório, permitindo que os visitantes testemunhem todo o processo de criação.

Kawa Coffee: café como protagonista do espaço (Carolina Gehlen/EXAME)

Kawa Coffee é uma torrefadora de café especial, fundada em 2016, que respeita o trabalho dos produtores e tem uma filosofia de torra 360°, torrando de acordo com o tipo de extração: expresso, filtro ou máquina automática. Sempre focando na torrefação para oferecer a melhor torra e com a maior regularidade.

Do balcão é possível acompanhar todo o processo. O barista conversa com os clientes enquanto filtra o café. Não há acompanhamentos para comer, e o cheiro do café, assim como a bebida, são os protagonistas do espaço. Algumas poucas mesas estão dispostas e o café é realmente o ponto principal do espaço.

Hás duas opções a serem feitas quando se chega no balcão para fazer o pedido, caso seu café seja sem leite: espresso ou filtrado. Em seguida, vem a escolha do grão. Há quatro opções para cada categoria.

Kawa: do balcão é possível acompanhar o café sendo feito (Carolina Gehlen/EXAME)

A versão da Guatemala sai por 4 euros para espresso e a do Quênia para filtrado por 8 euros. O café mais caro, filtrado do Panama, custa 18 euros. Há também opção de cortado, flat White, cappuccino e versões geladas.

É possível levar os cafés para viagem, como os grãos da Etiópia, Costa Rica, Peru e Bolívia. A versão mais em conta, da Costa Rica, sai por 13,90 euros.

Kawa Coffee

kawa.coffee | @kawa.coffee

Endereço: 96 rue des Archives

Clove Coffee Shop: café com calma e cuidado (Carolina Gehlen/EXAME)

Clove Coffee Shop

Localizado no 18º arrondissement, no encantador bairro de Montmartre, a cafeteria está a alguns passos do conhecido funicular que leva até a Basilica Sacre-Coeur.

O espaço aconchegante fica no final (ou início) de uma ladeira, com chão de cimento queimado e móveis pretos, as mesinhas próximas umas das outras ficam ocupadas pelos frequentadores, por vezes, acompanhados de seus cachorros.

O ambiente funciona bem para uma parada enquanto bebe-se um café de qualidade acompanhada de alguma patisserie. Espresso, capuccino, chá, chocolate e cafés especiais estão disponíveis.

Para as versões filtradas, a partir de 6 euros, há um cardápio especial. Os grãos vêm de torrefações localizadas em Amsterdã e na Bélgica. Versões mais exclusivas custam por volta de 10 euros.

O café é feito com calma e cuidado, por isso pode demorar um pouco. Enquanto espera, aproveite para comer um roll de canela, por 5 euros, ou ler alguma das revistas disponíveis, como a especializada em café Standart e a Mint magazine, revista francesa focada em lifestyle.

Quando o café chegar à mesa repare nas cerâmicas. Foram todas pensadas e desenvolvidas pelos proprietários para a melhorar experiência de cada bebida.

Clove Coffee Shop

@clovecoffeeshop

Endereço: 14 Rue Chappe

