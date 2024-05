Dia Nacional do Café: celebre em restaurantes que valorizam um bom cafezinho

A excelência tem início nos bons ingredientes, e restaurantes de qualidade primam pela consistência, da entrada à última xícara de café.

Lugares que servem grãos especiais reforçam uma cadeia de produção sustentável que considera tanto o ambiente quanto as pessoas envolvidas na colheita. Ao optar por esses cafés, os restaurantes não apenas destacam a importância dos ingredientes, mas também ajudam a promover uma reflexão sobre o futuro da indústria cafeeira.

Essa valorização é importante quando consideramos que, segundo estimativas da divisão de cafés da Nestlé, no Brasil cerca de 35 bilhões de xícaras são consumidas por ano em cafeterias, restaurantes ou no trabalho e nem todas essas xícaras são de qualidade.

Em comemoração ao Dia Nacional do Café, estabelecido pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) para marcar o início da colheita no Brasil, apresentamos uma lista de restaurantes que servem excelentes cafés. Confira a seguir.

D a S elva

O restaurante DaSelva, que fica em frente à Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo, busca explorar a rica paleta de sabores da Amazônia e apresenta pratos autênticos que realçam a diversidade gastronômica desta região.

O compromisso do DaSelva com práticas regenerativas e sustentáveis na seleção e preparo dos ingredientes visa contribuir para a preservação do ecossistema amazônico, incentivando um modo de vida que respeita e valoriza o planeta.

O café servido na casa, da Apuí Agroflorestal, segue a mesma linha. “Selecionamos o Apuí para servir aos clientes por sua dedicação às práticas sustentáveis e pela sua excepcional qualidade. Este café é cultivado em sistemas agroflorestais na Amazônia, o que ajuda na preservação do meio ambiente e no fortalecimento da economia local. Além disso, oferecemos um café da manhã regional assinado pelo chef Marcus Pompeu, que complementa perfeitamente o sabor das tradições amazônicas ao autêntico sabor do Café Apuí, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e a autenticidade amazônica, que são fundamentais para nós”, afirma Yanna Freitas, sócia e proprietária do DaSelva.

Café 100% robusta orgânico cultivado em agrofloresta na Amazônia brasileira (Carolina Gehlen/Exame)

Este é o primeiro café 100% robusta orgânico cultivado em agrofloresta na Amazônia brasileira. A produção é uma alternativa para preservar a floresta, gerar renda para os agricultores da região e recuperar áreas desmatadas.

O café encontra no clima quente e úmido da Amazônia a combinação ideal para o cultivo. Com o plantio sombreado e integrado com árvores e outras espécies nativas da floresta amazônica, o Café Apuí produz frutos maiores e mais adocicados em comparação com outros cafés da espécie Robusta. Isso resulta em uma bebida muito saborosa, com acidez e corpo equilibrados.

Café Apuí Agroflorestal

https://www.cafeapui.com.br

DaSelva Peixaria Amazônica

Endereço: Rua da Consolação, 41 — São Paulo/SP

https://www.instagram.com/daselva_br

Cepa

O restaurante Cepa (um dos 100 melhores restaurantes do Brasil segundo o ranking da EXAME 2024) ganhou destaque no Tatuapé com suas receitas autorais que valorizam e respeitam os ingredientes. E com o café não poderia ser diferente.

O grão servido no Cepa vem da Tocaya, uma pequena torradora de Minas Gerais. Na xícara você vai encontrar um Bourbon Amarelo, produzido na Mantiqueira de Minas, com notas de chocolate ao leite, corpo cremoso, finalização prolongada e doce.

Cepa: grãos da torrefadora Tocaya (Cepa/Divulgação)

Um excelente café para tomar depois de experimentar a sobremesa com sorvete de gorgonzola, zabaglione de hidromel, bolo de amêndoas, crocante e pó de mel servida na casa.

Tocaya Torradores de Café

https://tocaya.com.br

Restaurante Cepa

Endereço: Rua Antônio Camardo, 895 — São Paulo/SP

https://www.instagram.com/restaurante.cepa

AE! Café & Cozinha

No AE! Café & Cozinha, restaurante da Vila Mariana comandado pelo casal de chefs Ygor Lopes e Walkyria Fagundes, a sazonalidade dita o tom do menu: vale só o que está no pico do sabor e do frescor a cada época — por isso a rotatividade e a versatilidade de receitas que os dois inventam garantem sempre novidades surpreendentes à mesa.

Café Por Elas servido no AE! (Divulgação /Divulgação)

O café coado, preparado na mesa, também surpreende. Com grãos especiais do Café Por Elas, fundado em 2018 por Julia e Nadia Nasr, que além de produzir o seu próprio café na Fazenda São Luiz — administrada há mais de 20 anos pela mãe delas — torra cafés de outras produtoras mulheres ao redor do Brasil.

Torrefação Café Por Elas

https://cafeporelas.com.br

AE! Café & Cozinha

Endereço: Rua Áurea, 285 — São Paulo/SP

https://www.instagram.com/aecafe.cozinha

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, comandado pelo chef Fred Caffarena em sociedade com a jornalista e gastróloga Talita Silveira, é a primeira homuseria do Brasil e busca valorizar a gastronomia do Oriente Médio como um terreno múltiplo e rico em culturas, ingredientes e sabores.

Ali é possível provar o café turco, preparado na hora, a partir de grãos selecionados pelo barista e especialista em café Tiago de Mello, do Pato Rei.

Também conhecida como “café árabe”, a bebida segue uma das técnicas de extração mais antigas do mundo. Só na Turquia, teria chegado por volta de 1555, por comerciantes sírios, tornando-se parte essencial das cerimônias da corte otomana.

Café turco, preparado na hora, a partir de grãos selecionados (Ricardo D'Angelo/Divulgação)

O nome “café turco” refere-se não à origem do grão, mas ao seu método de preparo: os grãos são moídos até virarem um pó bem fino e colocados em uma panela conhecida como “cezve” ou “ibrik”, que é levada ao fogo médio para ferver algumas vezes, até que o líquido fique cremoso e espumoso. Antes de beber, recomenda-se esperar alguns minutos para que os grãos decantem.

Pato Rei

https://www.instagram.com/patoreisp

Make Hommus. Not War

Endereço: Rua Oscar Freire, 2270 — São Paulo/SP

https://www.instagram.com/makehommus

Aiô

O Aiô (um dos 100 melhores restaurantes do Brasil segundo o ranking da EXAME 2024) apresenta uma cozinha criativa e autoral com raízes taiwanesas. Comandada pelos chefs Caio Yokota e Victor Valadão, a casa eleva a experiência na cultura do país asiático de forma leve e descomplicada, trazendo outra perspectiva sob os sabores e receitas clássicas, com muita técnica, inovação e ingredientes locais.

Café para combinar com a torta de queijo da casa (Nani Rodrigues/Divulgação)

O café servido na casa vem da marca Fora da Lei, que há oito anos torra e vende cafés em São Paulo. O grão escolhido é o Eclipse, de acidez moderada e indicado para acompanhar principalmente a famosa torta de queijo da casa. A variedade é do tipo mundo novo da Fazenda Surubi, de São Gonçalo do Sapucaí (MG).

Fora da Lei

https://www.instagram.com/foradalei_cafe

Restaurante Aiô

Endereço: Rua Áurea, 307 — São Paulo/SP

https://www.aiorestaurante.com.br

Cais

Prestes a completar cinco anos, o restaurante Cais (um dos 100 melhores restaurantes do Brasil segundo o ranking da EXAME 2024), comandado pelo chef Adriano de Laurentiis e pelo restaurateur Guilherme Giraldi, traz uma cozinha focada em peixes e frutos do mar, com base em técnicas que valorizam ao máximo, e com intervenção mínima, produtos sazonais, frescos, de alta qualidade. O resultado são pratos autênticos e criativos, que surpreendem pelo sabor e simplicidade.

Ali, a sofisticação está nos detalhes: na escolha criteriosa dos ingredientes, na curadoria constante dos vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos de excelência, no ponto exato do peixe do dia que chega à mesa com pele crocante e carne suculenta, no serviço descontraído e também no café servido.

Cais: blend sob medida (Bruno Giraldi/Divulgação)

Blend exclusivo do Pato Rei, feito sob medida para o Cais, usa dois lotes distintos para garantir dulçor, corpo e notas frutadas: grãos de Campos das Vertentes e do Cerrado Mineiro. O de Campos das Vertentes é da fazenda Jaguara, famosa pelos cafés frutados e fermentados. E o do Cerrado Mineiro é da Nunes Coffee, ganhador do Cup of Excellence 2022.

Pato Rei

https://www.instagram.com/patoreisp

Restaurante Cais

Endereço: Rua Fidalga, 314 — São Paulo/SP

https://www.instagram.com/restaurantecais

Tuju

Reinaugurado no ano passado em novo endereço, o Tuju (um dos 100 melhores restaurantes do Brasil segundo o ranking da EXAME 2024), do chef Ivan Ralston, retornou à cena com um trabalho pautado em pesquisa de ingredientes sazonais. Após mais de dois anos viajando para diferentes biomas brasileiros, com especial atenção para o estado de São Paulo, inúmeras visitas a produtores, reflexões, pesquisas e estudos de ingredientes, o restaurante traz menu degustação inspirado pelos sabores que marcam as diferentes estações do ano no Sudeste brasileiro e cercanias.

Os sabores singulares se estendem aos cafés, selecionados por Sílvia Magalhães, tricampeã brasileira e sexta colocada no Mundial de Barista, que atua na curadoria desde o produtor, passando pelo terroir, até a xícara.

Tuju: Cafés selecionados por Sílvia Magalhães (Rubens Kato/Divulgação)

O Tuju serve o Salada de Frutas, como coado ou expresso, um café da variedade Catucaí-Açu, produzido na região de Venda Nova do Imigrante (ES) a 950 metros de altitude. Este café possui um sabor predominantemente frutado, com alta acidez e notas de banana, tutti-frutti, cereja, laranja e rapadura. O outro tipo utilizado é o Rapadura, um Catucaí 2SL Amarelo produzido em Itarana (ES), a 1.000 metros de altitude, com notas sensoriais de rapadura, melaço, compota de pêssego e damasco.

Torrefadora Sílvia Magalhães

https://www.smcafes.com.br

Restaurante Tuju

Endereço: Rua Frei Galvão, 135 — São Paulo/SP

www.tuju.com.br

Arturito

“Tudo aqui dentro é um clássico.” É assim que Paola Carosella define o novo Arturito (um dos 100 melhores restaurantes do Brasil segundo o ranking da EXAME 2024), restaurante que há 16 anos comanda ao lado do sócio Benny Goldenberg e que desde março deixou de operar em Pinheiros para ser reinaugurado no bairro vizinho dos Jardins.

“Quero que aqui seja um lugar de clássicos feitos com execução perfeita e atenção aos detalhes. Que os pratos sejam uma homenagem à própria receita e tragam a calma e a segurança que receitas clássicas trazem”, explica ela, que foi buscar em sua memória afetiva e em seus mais de 30 anos de cozinha referências para compor o menu.

Arturito: café de origem Vulcânica (Manuel Sá/Divulgação)

Selecionado pelo Futuro Refeitório, o Arturito utiliza um café de denominação de origem Vulcânica, da cidade de Andradas, sul de Minas Gerais. De classificação especial, é proveniente de agricultura familiar (lote e produtor únicos) com manejo de baixa intervenção. Seu perfil sensorial é de corpo e acidez médios e alta doçura. Podem ser encontradas notas de caramelo, nibs de cacau e uva madura. A torra é sempre fresca e semanal, de acordo com a necessidade do restaurante.

Futuro Refeitório

https://futurorefeitorio.com.br

Restaurante Arturito

Endereço: Rua Chabad, 124 — São Paulo/SP

https://www.instagram.com/restaurantearturito

Zena

O chef Carlos Bertolazzi abriu o Zena (que no dialeto lígure significa Gênova) em janeiro de 2009, nos Jardins, junto com o empresário Dudu Pereira, para oferecer a gastronomia italiana da Ligúria, em um espaço que remete ao charme de uma vila típica italiana. Em ambiente descontraído e arejado, envolto por paisagismo, serve entradas, pratos e sobremesas feitos inteiramente no local.

Zena: blend exclusivo da marca Orfeu (Carolina Gehlen/Exame)

A tradição italiana também está presente na forma do espresso servido na casa — o café é um blend exclusivo da Orfeu Cafés Especiais. No mercado desde 2005, a marca, que tem a colocação de café brasileiro mais premiado no mundo, cultiva grãos de qualidade selecionada com o objetivo de manter no Brasil os melhores cafés produzidos em suas fazendas, localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais.

Orfeu Cafés Especiais

https://www.cafeorfeu.com.br

Zena Cucina

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1901 — São Paulo/SP

http://www.zenacaffe.com.br