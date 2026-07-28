Filmes e séries da Marvel: veja o calendário dos próximos lançamentos do MCU

Marvel: 'Homem-Aranha', 'Vingadores' e 'VisionQuest' estão entre as próximas estreias do cinema e streaming (Sony Pictures/Reprodução)
Redatora
Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h02.
A Marvel Studios já confirmou alguns dos próximos lançamentos que darão continuidade ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).
O calendário reúne filmes inéditos e novas temporadas de séries, incluindo produções como "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "VisionQuest", "Demolidor: Renascido", "Vingadores: Doutor Destino" e "Pantera Negra 3".
A seguir, confira o calendário atualizado dos próximos lançamentos da Marvel.
O novo longa acompanha Peter Parker em uma nova fase de sua vida enquanto tenta proteger Nova York. O filme contará com participações de Hulk e Justiceiro, além de novos vilões e de uma personagem misteriosa interpretada por Sadie Sink.
A série dá continuidade à história iniciada em "WandaVision" e "Agatha Desde Sempre", acompanhando o Visão em busca de sua identidade após recuperar as memórias de sua versão original. A produção também marca o retorno de Ultron.
Ambientada em um universo alternativo do multiverso da Marvel, a animação acompanha um jovem Peter Parker enfrentando novas versões de vilões clássicos.
O principal filme da Marvel em 2026 reunirá heróis dos Vingadores, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e X-Men para enfrentar Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
Charlie Cox retorna como Matt Murdock em uma nova temporada da série, enquanto continua protegendo as ruas de Nova York.
Sequência direta de "Vingadores: Doutor Destino", o longa encerrará a atual saga do multiverso. A Marvel ainda mantém os detalhes da trama em segredo.
O terceiro filme da franquia terá Ryan Coogler novamente na direção e contará com a participação de Denzel Washington no elenco.
A Marvel Studios confirmou durante a San Diego Comic-Con 2026 que Ryan Gosling interpretará o Motoqueiro Fantasma em um novo filme solo do personagem. O longa marcará a primeira versão do anti-herói desenvolvida diretamente pela Marvel Studios para integrar o Universo Cinematográfico da Marvel.
O próximo lançamento confirmado do MCU é "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que estreia nos cinemas em 30 de julho de 2026.
Depois dele, os próximos projetos previstos são "VisionQuest", com estreia marcada para 14 de outubro no Disney+, a segunda temporada de "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha", e o filme "Vingadores: Doutor Destino", que chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026.