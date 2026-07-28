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Filmes e séries da Marvel: veja o calendário dos próximos lançamentos do MCU

'Homem-Aranha: Um Novo Dia', 'Vingadores: Doutor Destino' e 'Pantera Negra 3' estão entre os próximos lançamentos da Marvel para os cinemas e o Disney+

Marvel: 'Homem-Aranha', 'Vingadores' e 'VisionQuest' estão entre as próximas estreias do cinema e streaming (Sony Pictures/Reprodução)

Marvel: 'Homem-Aranha', 'Vingadores' e 'VisionQuest' estão entre as próximas estreias do cinema e streaming (Sony Pictures/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h02.

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A Marvel Studios já confirmou alguns dos próximos lançamentos que darão continuidade ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O calendário reúne filmes inéditos e novas temporadas de séries, incluindo produções como "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "VisionQuest", "Demolidor: Renascido", "Vingadores: Doutor Destino" e "Pantera Negra 3".

A seguir, confira o calendário atualizado dos próximos lançamentos da Marvel.

Calendário dos próximos filmes e séries da Marvel

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — 30 de julho de 2026 (cinemas)
  2. "VisionQuest" — 14 de outubro de 2026 (Disney+)
  3. "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha" – Temporada 2 — segundo semestre de 2026 (Disney+)
  4. "Vingadores: Doutor Destino" — 17 de dezembro de 2026 (cinemas)
  5. "Demolidor: Renascido" – Temporada 3 — 2027 (Disney+)
  6. "Vingadores: Guerras Secretas" — 16 de dezembro de 2027 (cinemas)
  7. "Pantera Negra 3" — 15 de dezembro de 2028 (cinemas)
  8. "Motoqueiro Fantasma" — 2028 (cinemas)

'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

O novo longa acompanha Peter Parker em uma nova fase de sua vida enquanto tenta proteger Nova York. O filme contará com participações de Hulk e Justiceiro, além de novos vilões e de uma personagem misteriosa interpretada por Sadie Sink.

'VisionQuest'

A série dá continuidade à história iniciada em "WandaVision" e "Agatha Desde Sempre", acompanhando o Visão em busca de sua identidade após recuperar as memórias de sua versão original. A produção também marca o retorno de Ultron.

'Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha' – Temporada 2

Ambientada em um universo alternativo do multiverso da Marvel, a animação acompanha um jovem Peter Parker enfrentando novas versões de vilões clássicos.

'Vingadores: Doutor Destino'

O principal filme da Marvel em 2026 reunirá heróis dos Vingadores, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e X-Men para enfrentar Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.

'Demolidor: Renascido' – Temporada 3

Charlie Cox retorna como Matt Murdock em uma nova temporada da série, enquanto continua protegendo as ruas de Nova York.

'Vingadores: Guerras Secretas'

Sequência direta de "Vingadores: Doutor Destino", o longa encerrará a atual saga do multiverso. A Marvel ainda mantém os detalhes da trama em segredo.

'Pantera Negra 3'

O terceiro filme da franquia terá Ryan Coogler novamente na direção e contará com a participação de Denzel Washington no elenco.

'Motoqueiro Fantasma'

A Marvel Studios confirmou durante a San Diego Comic-Con 2026 que Ryan Gosling interpretará o Motoqueiro Fantasma em um novo filme solo do personagem. O longa marcará a primeira versão do anti-herói desenvolvida diretamente pela Marvel Studios para integrar o Universo Cinematográfico da Marvel.

Qual é o próximo lançamento confirmado da Marvel?

O próximo lançamento confirmado do MCU é "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que estreia nos cinemas em 30 de julho de 2026.

Depois dele, os próximos projetos previstos são "VisionQuest", com estreia marcada para 14 de outubro no Disney+, a segunda temporada de "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha", e o filme "Vingadores: Doutor Destino", que chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026.

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