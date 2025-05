Dia Nacional do Café: descubra 3 cafeterias pelo Brasil

Celebrado em 24 de maio, o Dia Nacional do Café marca o início da colheita no país. A data, criada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), é um convite para valorizar histórias, aromas e sabores que nascem do grão. Conheça três cafés pelo Brasil que traduzem essa paixão em cada gole.

Belo Horizonte (Minas Gerais)

Em cada xícara servida no Elisa Café, em Belo Horizonte, há mais do que café, há uma história sendo contada. À frente da marca está Ana Elisa Saldanha, engenheira de alimentos e formada em Gastronomia pela tradicional escola Ferrandi, em Paris. Com olhar apurado e sensível, ela criou um espaço onde cada detalhe — do grão ao aroma — é pensado para gerar conexão e significado.

O cuidado começa na origem. Parte dos grãos vem de comunidades indígenas da Amazônia, que cultivam robusta com saberes ancestrais. Outra parte nasce nas altitudes de Minas Gerais, onde o arábica se desenvolve com qualidade excepcional.

Elisa Café e Torrefação: é possível escolher diferentes cafés na carta dedicada aos coados. (Carolina Gehlen/Exame)

Da torrefação do Elisa saem lindos pacotes de cafés especiais. Como o Alvorada, um café arábica de corpo licoroso, com notas de uva e cereja, e final doce e refrescante. Custa R$ 85 (250 gramas) e pode ser comprado moído ou em grãos. Os lotes desse café, torrados no próprio Elisa, são produzidos na Fazenda Alvorada, localizada no norte de Minas.

No cardápio, é possível escolher diferentes cafés na carta dedicada aos coados, feitos na Kalita ou na Aeropress. Há também bebidas geladas com café, como o spanish latte — que leva dois shots de espresso, uma base de leite condensado e gelo.

Para acompanhar, não deixe de pedir um bolinho e um biscoito de queijo.

📍 Onde: Av. Contorno, 5800 e Rua Sergipe, 1236 — 📷 Instagram: @elisa.cafe

Salvador (Bahia)

Localizado dentro do Mercado do Rio Vermelho – mais conhecido como Ceasinha –, o Latitude 13 nasceu do desejo de oferecer ao mercado brasileiro cafés especiais produzidos há mais de 20 anos na Chapada Diamantina.

Os grãos são cultivados de forma sustentável, com plantio de árvores nativas entre os cafezais, recuperação da mata e reuso da água do processamento do café. No espaço, é possível provar diferentes métodos de preparo e levar para casa pacotes em grãos, moídos, cápsulas ou na versão drip coffee.

Latitude 13: café especial da Chapada Diamantina e uma pausa saborosa no Mercado do Rio Vermelho. (Carolina Gehlen/Exame)

Aproveite para explorar o mercado e descobrir produtos: cocadas, fitinhas do Bonfim, vinhos, vassouras, panos de prato e até bolas de futebol. O Ceasinha é um ótimo lugar para sentir o dia a dia dos moradores locais.

📍 Onde: Mercado do Rio Vermelho – Av. Juracy Magalhães Júnior, 1266, Rio Vermelho — 📷 Instagram: @latitude13cafesespeciais

Brasília ( Distrito Federal )

A Chico Banca e Café localizada na 207 Sul tem muita história em suas prateleiras. De origem familiar, o espaço que antes era apenas uma banca de jornal deu origem à cafeteria. Sem perder suas raízes, o local ainda vende muitas revistas, especialmente os gibis da Turma da Mônica e os coquetéis de palavras cruzadas e sudokus.

Fundada em 1979 por Chico, o primeiro permissionário do local, a banca e cafeteria, inaugurada em janeiro de 2024, é atualmente gerida pelo casal Júlia Aguillar e Pedro Rodrigues, neto de Chico. Após o falecimento do fundador, a família continuou a administração do negócio, que foi reformado durante oito meses e transformado no formato atual.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Danilo Caldas e Luciana Canalli, arquitetos e proprietários da marca Quina Azulejaria — empresa que faz azulejos com uma estética própria, com grafismos coloridos e geométricos inspirados na cidade de Brasília. É possível comprar azulejos como souvenir no próprio espaço e vê-los decorando as paredes da banca.

Chico Banca e Café: projeto arquitetônico foi desenvolvido por Danilo Caldas e Luciana Canalli, arquitetos e proprietários da marca Quina. (Carolina Gehlen/Exame)

Os grãos servidos são da marca Pilotis — Cafés Especiais, que desde 2018 torra e vende cafés em Brasília. A microtorrefação trabalha com cafés especiais e torras recentes. Além disso, uma porcentagem das vendas é destinada a projetos que fomentam a inovação e a sustentabilidade social e ambiental.

Para acompanhar os bons cafés, há uma infinidade de opções que valorizam e incentivam marcas de Brasília. Os bolos do dia — um dos itens mais pedidos do cardápio — e os pães recheados são da chef Ana Paula Sabbag, as drágeas que acompanham o espresso vêm da Amami Sweets, os pães são produzidos pela padaria La Paniere e os sorvetes são da Vai Bem.

Se estiver só de passagem ou parando para comprar uma revista, não deixe de pegar um café para viagem.

📍 Onde: SQS 207 — 📷 Instagram: @ chicobancaecafe