Quem são os pré-candidatos ao Senado em cada estado? Confira

Cada unidade da federação tem direito a três cadeiras no Senado Federal, sendo que uma vaga expira em 2031, enquanto as outras duas trocarão de ocupante na virada para 2027. Além do presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, os brasileiros irão às urnas em outubro de 2026 para escolher dois senadores para o seu estado.

De olho na Casa Alta do Congresso Nacional, os partidos já iniciaram suas movimentações para lançar candidatos aos cargos de senador e senadora. Mais do que uma escolha aleatória das siglas, trata-se de um cargo estratégico para as campanhas dos executivos estaduais e nacional.

Os nomes serão oficialmente anunciados entre 20 de julho e 5 de agosto, quando os partidos ficarão livres para realizar suas convenções e escolher os candidatos. As legendas terão, então, até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral só é liberada para começar em 16 de agosto.

Confira os pré-candidatos ao Senado de cada estado, em ordem alfabética:

Acre:

Gladson Camelli (PP)

Jorge Viana (PT)

Mara Rocha (Republicanos)

Márcio Bittar (PL)

Sérgio Petecão (PSD)

Alagoas:

Alfredo Gaspar (PL)

Arthur Lira (PP)

Davi Davino Filho (Republicanos)

Ítalo Bonja (PRTB)

João Henrique Caldas – JHC (PSDB)

Renan Calheiros (MDB)

Amapá:

Acácio Favacho (MDB)

Lucas Barreto (PSD)

Randolfe Rodrigues (PT)

Rayssa Furlan (Podemos)

Waldez Góes (PDT)

Amazonas:

Capitão Alberto Neto (PL)

Chris Melchior (PSB)

Eduardo Braga (MDB)

Ismael Munduruku (Rede)

Marcelo Ramos (PT)

Marcos Rotta (Avante)

Plínio Valério (PSDB)

Rodrigo Sá (PP)

Wilson Lima (União Brasil)

Bahia:

Angelo Coronel (PSD)

Jacques Wagner (PT)

João Roma (PL)

Marcelo Nilo (Republicanos)

Márcio Marinho (Republicanos)

Rui Costa (PT)

Ceará:

Alcides Fernandes (PL)

Capitão Wagner (União)

Cid Gomes (PSB)

Eunício Oliveira (MDB)

Júnior Mano (PSB)

Luizianne Lins (Rede)

Distrito Federal:

Bia Kicis (PL)

Erika Kokay (PT)

Ibaneis Rocha (MDB)

Leila do Vôlei (PDT)

Michelle Bolsonaro (PL)

Reguffe (Solidariedade)

Sebastião Coelho (Novo)

Espírito Santo:

Fabiano Contarato (PT)

Paulo Hartung (PSD)

Maguinha Malta (PL)

Marcos do Val (Podemos)

Renato Casagrande (PSB)

Rose de Freitas (MDB)

Sergio Meneguelli (PSD)

Goiás:

Alexandre Baldy (PP)

Gracinha Caiado (União Brasil)

Gustavo Gayer (PL)

Iure Castro (Cidadania)

Luis Cesar Bueno (PT)

Oséias Varão (PL)

Rubens Otoni (PT)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Zacharias Calil (MDB)

Maranhão:

André Fufuca (PP)

Antonia Cariongo (PSOL)

César Pires (Novo)

Duarte Jr. (Avante)

Eliziane Gama (PT)

Franklin Douglas (PSOL)

Hilton Gonçalo (Mobiliza)

Roberto Rocha (Novo)

Roseana Sarney (MDB)

Simplício Araújo (DC)

Weverton Rocha (PDT)

Mato Grosso:

Carlos Fávaro (PSD)

Janaína Riva (MDB)

Jayme Campos (União)

José Medeiros (PL)

Mauro Mendes (União)

Pedro Taques (PSB)

Rosa Neide (PT)

Mato Grosso do Sul:

Capitão Contar (PL)

Marcos Pollon (PL)

Nelsinho Trad (PSD)

Reinaldo Azambuja (PL)

Soraya Thronicke (PSB)

Minas Gerais:

Aécio Neves (PSDB)

Alexandre Silveira (PSD)

Áurea Carolina (Psol)

Carlos Viana (Podemos)

Domingos Sávio (PL)

Marília Campos (PT)

Pará:

Helder Barbalho (MDB)

Delegado Éder Mauro (PL)

Zequinha Marinho (Podemos)

Celso Sabino (PDT)

Paulo Rocha (PT)

Joaquim Passarinho (PL)

Chicão (União)

Fernando Carneiro (Psol)

Paraná:

Alexandre Curi (Republicanos)

Alvaro Dias (MDB)

Cristina Graeml (PSD)

Deltan Dallagnol (Novo)

Filipe Barros (PL)

Gleisi Hoffmann (PT)

Guto Silva (PSD)

Hauly (Podemos)

Rosane Ferreira (PV)

Paraíba:

André Gadelha (MDB)

Avenzoar Arruda (Psol)

João Azevêdo (PSB)

Major Fábio (Novo)

Marcelo Queiroga (PL)

Nabor Wanderley (Republicanos)

Rinaldo Júnior (DC)

Veneziano (MDB)

Pernambuco:

Anderson Ferreira (PL)

Eduardo da Fonte (PP)

Humberto Costa (PT)

Marília Arraes (PDT)

Mendonça Filho (PL)

Miguel Coelho (União Brasil)

Túlio Gadêlha (PSD)

Piauí:

Antônio Barros (Novo)

Ciro Nogueira (PP)

Dionísio Piauí (DC)

Francinaldo Leão (Psol)

Jorge Lopes (PSDB)

Júlio César (PSD)

Marcelo Castro (MDB)

Pedro Laurentino (UP)

Tiago Junqueira (PL)

Rio de Janeiro:

Alessandro Molon (PSB)

Benedita da Silva (PT)

Marcelo Crivella (Republicanos)

Márcio Canella (União)

Monica Benicio (Psol)

Otoni de Paula (MDB)

Rio Grande do Norte:

Coronel Hélio Oliveira (PL)

Flávio Rocha (Novo)

Samanda Alves (PT)

Sandro Pimentel (PSOL)

Styvenson Valentim (Podemos)

Rafael Motta (PDT)

Rosália Fernandes (PSTU)

Zenaide Maia (PSD)

Rio Grande do Sul:

Germano Rigotto (MDB)

Manuela D'Ávila (Psol)

Marcel Van Hattem (Novo)

Paulo Pimenta (PT)

Ubiratan Sanderson (PL)

Maranhão:

André Fufuca (PP)

Antonia Cariongo (PSOL)

César Pires (Novo)

Duarte Jr. (Avante)

Eliziane Gama (PT)

Franklin Douglas (PSOL)

Hilton Gonçalo (Mobiliza)

Roberto Rocha (Novo)

Roseana Sarney (MDB)

Simplício Araújo (DC)

Weverton Rocha (PDT)

Rondônia:

Acir Gurgacz (PDT)

Anandreia Trovó (PSOL)

Bruno Scheid (PL)

Confúcio Moura (MDB)

Luciana Oliveira (PT)

Luís Fernando (PSD)

Fernando Máximo (União Brasil)

Mariana Carvalho (Republicanos)

Neidinha Suruí (PSB)

Nilton Souza (PSDB)

Silvia Cristina (PP)

Roraima:

Antonio Denarium (Republicanos)

Helena Lima (PSD)

Helio Lopes (PL)

Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina:

Afrânio Boppré (PSOL)

Carlos Bolsonaro (PL)

Caroline de Toni (PL)

Décio Lima (PT)

Esperidião Amin (PP)

Jeferson Rocha (PRD)

São Paulo:

Gil Diniz (PL)

Guilherme Derrite (PP)

Marco Feliciano (PL)

Marina Silva (Rede)

Mário Frias (PL)

Mello Araújo (PL)

Paulinho da Força (Solidariedade)

Ricardo Salles (Novo)

Robson Tuma (Republicanos)

Simone Tebet (MDB)

Sergipe:

Adailton de Valmir (Podemos)

Alessandro Vieira (MDB)

André Moura (União Brasil)

Coronel Rocha (PL)

Delegado André David (Republicanos)

Dr. Eduardo Amorim (Republicanos)

Edvaldo Nogueira (PDT)

Iran Barbosa (PSOL)

Rodrigo Valadares (PL)

Rogério Carvalho (PT)

Tocantins:

Alexandre Guimarães (MDB)

Bernadete Aparecida (PSOL)

Carlos Gaguim (União Brasil)

Eduardo Gomes (PL)

Eli Borges (Republicanos)

Fábio Ribeiro (Rede)

Irajá Abreu (PSD)

Mauro Carlesse (PSD)

Vanderlei Luxemburgo (Podemos)

Confira uma pequena descrição de cada nome por estado: