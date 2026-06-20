Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Sergipe?

Sergipe deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Alessandro Vieira (MDB), Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP). Laércio Oliveira permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Alessandro Vieira e Rogério Carvalho terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Sergipe, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Sergipe ao Senado:

Adailton de Valmir (Podemos)

Ex-prefeito de Itabaiana, Adailton de Valmir é uma das principais lideranças políticas do agreste sergipano. Formado em administração, construiu sua trajetória política no município e tem atuação voltada para temas de desenvolvimento regional, infraestrutura e gestão pública.

Alessandro Vieira (MDB)

Senador em exercício desde 2019, Alessandro Vieira é delegado da Polícia Civil e ganhou projeção nacional por sua atuação em temas relacionados ao combate à corrupção e fiscalização dos poderes, como relator da CPI do Crime Organizado. Em 2022, disputou o governo de Sergipe.

André Moura (União Brasil)

Ex-deputado federal, André Moura foi líder do governo de Michel Temer na Câmara dos Deputados. Foi prefeito de Pirambu de 1997 a 2004, e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021 por peculato e associação criminosa durante seu governo.

Coronel Rocha (PL)

Militar da reserva e integrante do campo conservador em Sergipe, Coronel Rocha ganhou visibilidade por sua atuação em pautas ligadas à segurança pública, à defesa de valores conservadores e ao alinhamento com a direita política.

Delegado André David (Republicanos)

Delegado de polícia, André David construiu sua trajetória profissional na área da segurança pública. Entre 2025 e abril deste ano, foi secretário de Defesa Social e Cidadania de Aracaju.

Dr. Eduardo Amorim (Republicanos)

Médico e ex-senador por Sergipe, Eduardo Amorim também foi deputado federal e candidato ao governo estadual. Ao longo da carreira política, teve atuação destacada em temas relacionados à saúde pública e ao desenvolvimento regional.

Edvaldo Nogueira (PDT)

Edvaldo Nogueira construiu a carreira política no executivo e legislativo de Aracaju. Foi prefeito, vice-prefeito e chegou a disputar uma vaga para deputado federal, sem ser eleito.

Iran Barbosa (PSOL)

Professor e ex-deputado, tanto federal quanto estadual, Iran Barbosa tem histórico de atuação ligado ao movimento sindical e à defesa da educação pública. Também foi vereador em Aracaju e secretário dos Direitos Humanos e da Cidadania de Sergipe.

Rodrigo Valadares (PL)

Ex-deputado federal, Rodrigo Valadares é advogado de formação e empresário. É filho do ex-deputado federal Pedrinho Valadares, foi assessor técnico no Ministério de Minas e Energia em 2017 e foi eleito deputado estadual no ano seguinte.

Rogério Carvalho (PT)

Senador em exercício, Rogério Carvalho é médico e ex-deputado federal. Começou a trajetória política no movimento estudantil, foi secretário municipal de Saúde de Aracaju e secretário de Saúde de Sergipe.