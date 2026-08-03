'Homem-Aranha' estreia com US$ 23,8 milhões e lidera bilheteria no Brasil

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) estreou na liderança das bilheterias brasileiras ao arrecadar US$ 23,8 milhões entre os dias 30 de julho e 2 de agosto.

O resultado colocou o novo filme da Sony Pictures no topo do ranking nacional em seu primeiro fim de semana em cartaz.

O longa chegou aos cinemas brasileiros em 30 de julho e registrou toda a arrecadação no período de estreia, mantendo a primeira colocação no ranking do fim de semana, segundo dados da Box Office Mojo.

A estreia de US$ 23,8 milhões marcou o melhor desempenho do fim de semana no Brasil. Os dados disponíveis mostram que o filme iniciou sua trajetória já na liderança das bilheterias nacionais.

Distribuído pela Sony Pictures Releasing, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) tem classificação indicativa PG-13, duração de 2h25 e pertence aos gêneros ação, aventura e ficção científica.

Peter Parker começa um novo capítulo

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Agora adulto e vivendo sozinho, o personagem dedica sua rotina integralmente ao combate ao crime em Nova York.

Tom Holland retorna ao papel principal, acompanhado por Zendaya e Jacob Batalon. O elenco também conta com Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

O longa sucede "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", fenômeno lançado em 2021 que arrecadou cerca de US$ 1,9 bilhão mundialmente e se tornou o filme de maior bilheteria da história da Sony.

Novo capítulo do herói foi elogiado pela crítica

"Um Novo Dia" conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 329 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.

Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).