Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul?

O Rio Grande do Sul irá eleger dois senadores neste ano. Nas eleições gerais, os brasileiros devem escolher presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e 54 senadores.

O Rio Grande do Sul tem direito a 3 posições no Senado, que são atualmente ocupadas pelos políticos Hamilton Mourão (Republicanos), Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT).

O ex-vice-presidente Mourão ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Luiz Carlos Heinze e Paulo Paim devem terminar seus mandatos no início do ano que vem. Por isso, duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado deverão ser preenchidas nas eleições gerais de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Rio Grande do Sul ao Senado:

Germano Rigotto (MDB)

O ex-governador do Rio Grande do Sul tem seu nome testado em pesquisas de intenção de voto como um dos possíveis pré-candidatos ao Senado no estado. Em entrevista ao portal O Sul, Rigotto disse que está "pronto para o desafio" de tentar o cargo.

Manuela D'Ávila (Psol)

A ex-deputada federal pelo PCdoB deixou o partido após quase duas décadas para se filiar ao Psol e disputar o Senado pela sigla. Segundo a legenda em publicação nas redes sociais, D'Ávila é o nome escolhido para tentar uma das duas vagas ao Senado no Rio Grande do Sul.

Marcel Van Hattem (Novo)

O deputado federal é anunciado pelo Novo nas redes sociais como o nome que "lidera a disputa para o Senado" no estado, de acordo com a pesquisa Brasmarket. Em outras pesquisas, como a do instituto Futuro em parceria com a Apex, por exemplo, o pré-candidato aparece em terceiro lugar.

Paulo Pimenta (PT)

O deputado federal pelo PT deve ser o segundo nome de uma chapa de esquerda para o Senado nas eleições em 2026. Embora ainda não tenha sido oficialmente anunciado pelo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pimenta pode ser lançado como candidato da sigla nas eleições.

Ubiratan Sanderson (PL)

Atual deputado federal pelo PL foi anunciado pela sigla como o candidato para disputar o Senado no Rio Grande do Sul. A chapa do senador também inclui o deputado federal Zucco (PL) como pré-candidato ao governo do estado.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois novos integrantes do Senado no Rio Grande do Sul, o Brasil ainda deve eleger outros 52 senadores nos outros estados nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.