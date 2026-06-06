Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado na Paraíba?

A Paraíba deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Veneziano Vital do Rêgo (MDB), Daniella Ribeiro (PP) e Efraim Filho (PL).

Efraim Filho permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Veneziano e Daniella Ribeiro terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado na Paraíba, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos da Paraíba ao Senado:

André Gadelha (MDB)

Médico e ex-deputado estadual, André Gadelha tem trajetória política ligada ao município de Sousa, no sertão paraibano. Também já ocupou cargos na administração pública estadual e mantém atuação voltada para temas de saúde e desenvolvimento regional.

Avenzoar Arruda (PSOL)

Professor e militante político, Avenzoar Arruda é ligado a movimentos sociais e à defesa de pautas relacionadas à educação, direitos humanos e participação popular. Representa um dos nomes da esquerda paraibana na disputa.

João Azevêdo (PSB)

Ex-governador da Paraíba, estava em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderá disputar novamente o cargo em 2026. Cedeu sua cadeira para disputar o Senado. Engenheiro civil de formação, construiu sua trajetória na gestão pública e é apontado como um dos principais nomes para a disputa ao Senado.

Major Fábio (Novo)

Policial militar da reserva, Major Fábio foi deputado federal pela Paraíba. Tornou-se conhecido por sua atuação em pautas ligadas à segurança pública e já disputou cargos majoritários no estado.

Marcelo Queiroga (PL)

Médico cardiologista, Marcelo Queiroga foi ministro da Saúde durante o governo de Jair Bolsonaro entre 2021 e 2023. Após deixar o cargo, disputou a prefeitura de João Pessoa e consolidou-se como uma das principais lideranças do campo conservador na Paraíba.

Nabor Wanderley (Republicanos)

Prefeito de Patos, Nabor Wanderley é uma das principais lideranças políticas do sertão paraibano. Advogado e empresário, exerce seu segundo mandato à frente do município e integra um grupo político com forte influência regional.

Rinaldo Júnior (DC)

Deputado estadual, Rinaldo Júnior atua na Assembleia Legislativa da Paraíba desde 2015. Pastor evangélico, tem atuação voltada para pautas sociais, educacionais e ligadas à comunidade religiosa.

Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Senador em exercício, Veneziano Vital do Rêgo está no Senado desde 2019. Advogado de formação, já foi prefeito de Campina Grande, deputado federal e presidente da Câmara Municipal da cidade. Sua atuação parlamentar abrange temas ligados ao desenvolvimento regional, infraestrutura e gestão pública.