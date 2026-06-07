Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Paraná?

O Paraná deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Sergio Moro (PL), Oriovisto Guimarães (PSDB) e Flávio Arns (PSB). Flávio Arns permanece no cargo até 2031.

Já os mandatos de Moro e Oriovisto Guimarães terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Paraná, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Paraná ao Senado:

Alexandre Curi (Republicanos)

Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi integra uma das famílias mais tradicionais da política paranaense. Está no Legislativo estadual há diversos ciclos eleitorais e tem atuação voltada para temas de desenvolvimento regional, infraestrutura e gestão pública.

Alvaro Dias (MDB)

Ex-senador e ex-governador do Paraná, Alvaro Dias possui uma das trajetórias políticas mais longevas do estado. Já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da política paranaense.

Cristina Graeml (PSD)

Jornalista de formação, Cristina Graeml ganhou projeção nacional por sua atuação na imprensa e, posteriormente, na política. Foi candidata à Prefeitura de Curitiba e tornou-se uma das vozes mais conhecidas do campo conservador no estado.

Deltan Dallagnol (Novo)

Procurador da República aposentado, Deltan Dallagnol ganhou projeção nacional como coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Em 2022, foi eleito deputado federal, mas teve o mandato posteriormente cassado pela Justiça Eleitoral. Os ministros entenderam que ele pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público para burlar a Lei da Ficha Limpa e escapar de ficar inelegível.

Filipe Barros (PL)

Deputado federal pelo Paraná, Filipe Barros foi integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). Advogado de formação, ganhou destaque por se alinhar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Gleisi Hoffmann (PT)

Deputada federal e ex-presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann foi senadora pelo Paraná entre 2011 e 2019. Também ocupou o cargo de ministra-chefe da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff e é uma das principais lideranças petistas do país.

Guto Silva (PSD)

Deputado estadual licenciado e secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva também já exerceu mandato como deputado federal. Sua atuação política é ligada a temas de desenvolvimento econômico, gestão pública e infraestrutura.

Hauly (Podemos)

Economista e ex-deputado federal, Luiz Carlos Hauly teve longa trajetória na Câmara dos Deputados, onde se destacou em debates sobre reforma tributária e política econômica. Também foi secretário da Fazenda do Paraná e vereador em Londrina.

Rosane Ferreira (PV)

Jornalista e ex-deputada estadual, Rosane Ferreira também já exerceu mandato como vereadora em Curitiba. Sua atuação política é marcada por pautas ambientais, direitos das mulheres, mobilidade urbana e sustentabilidade.