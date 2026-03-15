Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado da Bahia?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Como todas as unidades da federação, Bahia tem direito a três posições no Senado, que são atualmente ocupadas pelos políticos Angelo Coronel (PSD), Jacques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD).

Otto Alencar ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Angelo Coronel e Jacques Wagner devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas da Bahia no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado na Bahia, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos da Bahia ao Senado:

Angelo Coronel (PSD)

O atual senador do PSD deve disputar a reeleição pelo cargo. Angelo Coronel já é testado em pesquisas eleitorais, nas quais aparece com mais de 18% e 19% das intenções de voto entre os candidatos, como no caso de dois cenários testados em um levantamento do Real Time Big Data de março.

Jacques Wagner (PT)

Atual senador pela Bahia, Jacques Wagner deve ser candidato à reeleição pelo PT, que também terá Rui Costa concorrendo. Como duas vagas serão preenchidas nas eleições deste ano, é provável que o PT lance a chapa com dois candidatos, já que ambos estão liderando as pesquisas eleitorais focadas no estado. Wagner tem entre 20% e 21% das intenções de voto até o momento nos cenários testados pela Real Time Big Data.

João Roma (PL)

O líder do PL na Bahia e cotado para ser cabo eleitoral de ACM Neto na Bahia deve ser o candidato do partido da família Bolsonaro para disputar as eleições neste ano e tentar conseguir uma vaga para a sigla no Senado. Em um dos cenários, Roma tem 14% das intenções de voto, segundo o Real Time Big Data.

Marcelo Nilo (Republicanos)

Nilo é cotado como pré-candidato a ser vice-governador de uma chapa com ACM Neto. No entanto, conforme falou em entrevista recente ao bahia.ba, o político pretende disputar uma vaga no Senado caso a posição de vice não se concretize.

Márcio Marinho (Republicanos)

O deputado federal e presidente estadual do Republicanos na Bahia é cotado para ser o candidato da sigla o Senado neste ano. Em texto publicado em janeiro no site oficial do Republicanos, Marinho diz que o partido "não abrirá mão" de uma das duas vagas que abrirão no Senado neste ano.

Rui Costa (PT)

O ministro da Casa Civil deve se desincompatibilizar em abril para disputar as eleições deste ano. Costa afirmou que deixará o cargo em março para disputar uma vaga no Senado pela Bahia. A informação foi divulgada pelo ministro em entrevista a uma rádio de Jequié (BA). Segundo a Real Time Big Data, Costa lidera com mais de 25% das intenções de voto nos cenários testados.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois na Bahia, o Brasil ainda deve eleger outros 52 senadores nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.