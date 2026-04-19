Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Ceará?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, o Ceará tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelo ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT), Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo).

No último pleito eleitoral, Santana foi eleito. Ele concorreu contra Carlos Silva (sem partido), Erika Amorim (Republicanos), e Kamila Cardoso (PL).

O senador ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Cid Gomes e Eduardo Girão devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Ceará no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Ceará, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Ceará ao Senado:

Alcides Fernandes (PL)

Pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal, Alcides Fernandes é deputado estadual e pastor da Assembleia de Deus. Também é pai do deputado federal André Fernandes (PL).

Capitão Wagner (União)

Ex-deputado federal, Wagner Gomes, o Capitão Wagner, se tornou presidente da Federação União PP no Ceará para disputar as eleições de 2026. É policial militar de formação.

Cid Gomes (PSB)

Líder do Partido Socialista Brasileiro no Senado, Cid Gomes irá tentar a reeleição em 2026. Alinhado ao governador Elmano de Freitas (PT), Cid é irmão do ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PSDB).

Eunício Oliveira (MDB)

Deputado-federal, Eunício Oliveira foi senador e, na ocasião, presidente do Senado. Também ocupou o cargo de ministro das Comunicações durante o primeiro mandato do presidente Lula.

Júnior Mano (PSB)

Júnior Mano já está no segundo mandato como deputado federal. Entrou no Congresso filiado ao PL, migrou para o PSB, e hoje integra o grupo do senador Cid Gomes.

Luizianne Lins (Rede)

Duas vezes prefeita de Fortaleza, hoje Luizianne Lins é deputada federal no campo progressista. Construiu a carreira política no PT, tendo migrado para a Rede em abril de 2026.