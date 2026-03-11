Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Acre?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, o Acre tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelos políticos Alan Rick (Republicanos), Marcio Bittar (PL) e Sérgio Petecão (PSD).

Rick ocupará a cadeira até 2031, mas os senadores Bittar e Petecão devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Acre no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado pelo Acre, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Acre ao Senado:

Gladson Camelli (PP)

O atual governador do Acre cumpre seu segundo mandato e, por isso, não poderá concorrer ao mesmo cargo neste ano. Camelli deve deixar o governo estadual em abril pois, seguno a lei complementar número 64, de 18 de maio de 1990 - conhecida como a Lei de Inelegibilidade –governadores precisam renunciar ao respectivo mandato em até seis meses antes do pleito para disputar outros cargos.

Jorge Viana (PT)

O ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador do Acre e ex-senador pelo estado é considerado um possível pré-candidato a disputar uma das vagas de senador neste ano. Viana ocupou a casa entre 2011 e 2018 e já é testado em pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2026.

Mara Rocha (Republicanos)

O Republicanos confirmou que Mara Rocha deverá disputar o cargo em 2026. Rocha foi eleita como deputada federal pela então sigla MDB em 2018, mas deixou o cargo para disputar o governo estadual no Acre em 2022.

Márcio Bittar (PL)

O senador Márcio Bittar foi eleito no Acre em 2018 e deve ser candidato à reeleição neste ano.

Sérgio Petecão (PSD)

O senador do PSD ocupa atualmente uma das cadeiras do Senado Federal e deve disputar a reeleição para seguir na casa no próximo mandato.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois no Acre, o Brasil ainda deve eleger outros 52 senadores nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.