Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Mato Grosso?

Senado: dois novos senadores pelo Mato Grosso serão eleitos neste ano
Colaboradora
Publicado em 31 de maio de 2026 às 13h24.
O estado do Mato Grosso deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.
Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Jayme Campos (União), Carlos Fávaro (PSD) e Wellington Fagundes (PL), este último que permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Jayme Campos e Carlos Fávaro terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.
Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Mato Grosso, em ordem alfabética.
Senador em exercício e ex-ministro da Agricultura e Pecuária no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carlos Fávaro é produtor rural e foi vice-governador do Mato Grosso na chapa de Pedro Taques.
Deputada estadual, Janaína Riva é uma das principais lideranças femininas da política mato-grossense. Está na Assembleia Legislativa desde 2015 e atua em pautas relacionadas à assistência social, saúde e desenvolvimento regional.
Senador pela segunda vez, Jayme Campos tem longa trajetória política no estado. Já foi governador, prefeito de Várzea Grande e deputado federal.
Deputado federal, José Medeiros já exerceu mandato no Senado. Policial rodoviário federal de carreira, ganhou projeção por sua atuação alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Governador do Mato Grosso até março passado, Mauro Mendes estava em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderia disputar novamente o governo estadual em 2026. Também foi prefeito de Cuiabá e é apontado como um dos principais nomes para a disputa ao Senado.
Advogado e ex-senador, Pedro Taques governou o Mato Grosso entre 2015 e 2018. Antes disso, atuou como procurador da República e parlamentar ligado ao discurso de combate à corrupção.
Professora e ex-deputada federal, Rosa Neide construiu sua trajetória política ligada à educação pública e aos movimentos sociais. Também ocupou cargos na área educacional no estado e é um dos principais nomes do PT no Mato Grosso.