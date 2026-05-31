Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Mato Grosso?

Estado deverá eleger duas pessoas ao Senado no pleito eleitoral deste ano

Senado: dois novos senadores pelo Mato Grosso serão eleitos neste ano

Senado: dois novos senadores pelo Mato Grosso serão eleitos neste ano

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 31 de maio de 2026 às 13h24.

O estado do Mato Grosso deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Jayme Campos (União), Carlos Fávaro (PSD) e Wellington Fagundes (PL), este último que permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Jayme Campos e Carlos Fávaro terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Mato Grosso, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Mato Grosso ao Senado:

Carlos Fávaro (PSD)

Senador em exercício e ex-ministro da Agricultura e Pecuária no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carlos Fávaro é produtor rural e foi vice-governador do Mato Grosso na chapa de Pedro Taques.

Janaína Riva (MDB)

Deputada estadual, Janaína Riva é uma das principais lideranças femininas da política mato-grossense. Está na Assembleia Legislativa desde 2015 e atua em pautas relacionadas à assistência social, saúde e desenvolvimento regional.

Jayme Campos (União)

Senador pela segunda vez, Jayme Campos tem longa trajetória política no estado. Já foi governador, prefeito de Várzea Grande e deputado federal.

José Medeiros (PL)

Deputado federal, José Medeiros já exerceu mandato no Senado. Policial rodoviário federal de carreira, ganhou projeção por sua atuação alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mauro Mendes (União)

Governador do Mato Grosso até março passado, Mauro Mendes estava em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderia disputar novamente o governo estadual em 2026. Também foi prefeito de Cuiabá e é apontado como um dos principais nomes para a disputa ao Senado.

Pedro Taques (PSB)

Advogado e ex-senador, Pedro Taques governou o Mato Grosso entre 2015 e 2018. Antes disso, atuou como procurador da República e parlamentar ligado ao discurso de combate à corrupção.

Rosa Neide (PT)

Professora e ex-deputada federal, Rosa Neide construiu sua trajetória política ligada à educação pública e aos movimentos sociais. Também ocupou cargos na área educacional no estado e é um dos principais nomes do PT no Mato Grosso.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026SenadoMato Grosso

Mais de Brasil

Pesquisas da semana: Lula lidera contra Flávio no 1º turno; disputa aperta no 2º

PL busca consolidar Ruas no Rio após saída de Castro da disputa ao Senado

Paciente com suspeita de Ebola em São Paulo testa positivo para meningite; investigação continua

Empresários temem 'pior cenário' após EUA designar PCC e CV como terroristas

Mais na Exame

Brasil

Pesquisas da semana: Lula lidera contra Flávio no 1º turno; disputa aperta no 2º

Mercados

ETFs de OVNIs e bitcoin “noturno” mostram nova febre dos fundos exóticos

Um conteúdo Bússola

Antes de comprar um imóvel, entenda como a reforma tributária afeta o ITBI 

Carreira

Guga vê João Fonseca como 'jamais visto' no tênis brasileiro — e tira do esporte lições para líderes