Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Mato Grosso?

O estado do Mato Grosso deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Jayme Campos (União), Carlos Fávaro (PSD) e Wellington Fagundes (PL), este último que permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Jayme Campos e Carlos Fávaro terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Mato Grosso, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Mato Grosso ao Senado:

Carlos Fávaro (PSD)

Senador em exercício e ex-ministro da Agricultura e Pecuária no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carlos Fávaro é produtor rural e foi vice-governador do Mato Grosso na chapa de Pedro Taques.

Janaína Riva (MDB)

Deputada estadual, Janaína Riva é uma das principais lideranças femininas da política mato-grossense. Está na Assembleia Legislativa desde 2015 e atua em pautas relacionadas à assistência social, saúde e desenvolvimento regional.

Jayme Campos (União)

Senador pela segunda vez, Jayme Campos tem longa trajetória política no estado. Já foi governador, prefeito de Várzea Grande e deputado federal.

José Medeiros (PL)

Deputado federal, José Medeiros já exerceu mandato no Senado. Policial rodoviário federal de carreira, ganhou projeção por sua atuação alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mauro Mendes (União)

Governador do Mato Grosso até março passado, Mauro Mendes estava em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderia disputar novamente o governo estadual em 2026. Também foi prefeito de Cuiabá e é apontado como um dos principais nomes para a disputa ao Senado.

Pedro Taques (PSB)

Advogado e ex-senador, Pedro Taques governou o Mato Grosso entre 2015 e 2018. Antes disso, atuou como procurador da República e parlamentar ligado ao discurso de combate à corrupção.

Rosa Neide (PT)

Professora e ex-deputada federal, Rosa Neide construiu sua trajetória política ligada à educação pública e aos movimentos sociais. Também ocupou cargos na área educacional no estado e é um dos principais nomes do PT no Mato Grosso.