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Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Mato Grosso do Sul?

Dois senadores serão eleitos no estado durante o pleito eleitoral deste ano

Senado Federal: entre três senadores do Mato Grosso do Sul, dois devem ser eleitos em 2026

Senado Federal: entre três senadores do Mato Grosso do Sul, dois devem ser eleitos em 2026

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 14h11.

Mato Grosso do Sul deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (PSB) e Tereza Cristina (PP). Tereza Cristina permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Nelsinho Trad e Soraya Thronicke terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Mato Grosso do Sul, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Mato Grosso do Sul ao Senado:

Capitão Contar (PL)

Capitão da reserva, Capitão Contar foi deputado estadual por Mato Grosso do Sul e ganhou projeção ao disputar o governo do estado em 2022, quando chegou ao segundo turno.

Marcos Pollon (PL)

Deputado federal por Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon é advogado e um dos fundadores e principais expoentes do movimento pró-armas. Ganhou notoriedade nacional por sua defesa do armamento civil e por pautas ligadas ao conservadorismo e às liberdades individuais.

Nelsinho Trad (PSD)

Senador em exercício, Nelsinho Trad é médico e já foi prefeito de Campo Grande por dois mandatos. Também exerceu cargos no Legislativo estadual e federal. No Senado, atua em temas relacionados à saúde, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Reinaldo Azambuja (PL)

Engenheiro agrônomo e produtor rural, Reinaldo Azambuja foi governador de Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2022. Antes disso, foi prefeito de Maracaju, deputado estadual e deputado federal. É uma das principais lideranças políticas do estado.

Soraya Thronicke (PSB)

Senadora em exercício, Soraya Thronicke é advogada e empresária,. Ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. Sua atuação parlamentar abrange temas relacionados à defesa das mulheres, direitos dos consumidores e desenvolvimento econômico.

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