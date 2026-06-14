Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Rondônia?

Rondônia deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Confúcio Moura (MDB), Marcos Rogério (PL) e Jaime Bagattoli (PL). Bagattoli permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Confúcio Moura e Marcos Rogério terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Rondônia, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Rondônia ao Senado:

Acir Gurgacz (PDT)

Empresário e ex-senador por Rondônia, Acir Gurgacz exerceu dois mandatos consecutivos no Senado entre 2009 e 2019. Também foi deputado federal e vice-prefeito de Ji-Paraná.

Anandreia Trovó (PSOL)

Anandreia Trovó é professora e atua em movimentos ligados à educação, aos direitos humanos e à participação popular. É um dos nomes do PSOL para a disputa em Rondônia.

Bruno Scheid (PL)

Produtor rural, Bruno Scheid foi assessor político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também é vice-presidente do PL em seu estado.

Confúcio Moura (MDB)

Senador em exercício, Confúcio Moura foi governador de Rondônia por dois mandatos consecutivos entre 2011 e 2018. Médico de formação, também foi prefeito de Ariquemes e deputado federal.

Fernando Máximo (União Brasil)

Deputado federal e médico, Fernando Máximo ganhou destaque durante sua passagem pela Secretaria de Saúde de Rondônia. Sua atuação política é voltada principalmente para temas relacionados à saúde pública e à gestão administrativa.

Luciana Oliveira (PT)

Jornalista e formada em direito, Luciana Oliveira tem atuação ligada aos Direitos Humanos. Concorreu ao cargo de deputada estadual de Rondônia em 2018 e ficou como suplente. Em 2020, tentou uma das cadeiras na Câmara Municipal de Porto Velho, mas não foi eleita.

Luís Fernando (PSD)

Luís Fernando é servidor público de carreira desde 2003, com trabalho voltado para a área de finanças públicas. Atuou no setor bancário, como consultor, professor e auditor fiscal de tributos estaduais. Em 2019, assumiu a Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia.

Mariana Carvalho (Republicanos)

Médica e ex-deputada federal, Mariana Carvalho foi uma das principais lideranças femininas da política de Rondônia durante sua passagem pela Câmara dos Deputados. Atualmente, atua como reitora de uma instituição de ensino superior que pertence à sua família.

Neidinha Suruí (PSB)

Ativista indígena e ambientalista, Neidinha Suruí é reconhecida nacional e internacionalmente por sua atuação na defesa dos povos indígenas e da preservação da Amazônia. Ao longo da carreira, participou de projetos voltados à proteção ambiental e aos direitos das comunidades tradicionais.

Nilton Souza (PSDB)

Nilton de Souza Melo é formado em direito e atuou por mais de 15 anos como agente penitenciário e policial penal. Também trabalhou na administração da Câmara Municipal de Porto Velho e foi eleito vereador da capital em 2024.

Silvia Cristina (PP)

A deputada federal Silvia Cristina Amancio Chagas é jornalista e professora. Está na carreira política desde 2012, quando se tornou vereadora em Ji-Paraná.