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Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Maranhão?

Estado deverá eleger duas pessoas ao Senado no pleito eleitoral deste ano

Senado: dois novos senadores pelo Ceará serão eleitos neste ano (Leonardo Sá/Agência Senado)

Senado: dois novos senadores pelo Ceará serão eleitos neste ano (Leonardo Sá/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 31 de maio de 2026 às 13h28.

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro, dois deles do estado do Maranhão.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Weverton Rocha (PDT), Eliziane Gama (PT) e Ana Paula Lobato (PSB). Lobato permanece no cargo até 2031.

Já os mandatos de Weverton Rocha e Eliziane Gama terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Maranhão, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Maranhão ao Senado:

André Fufuca (PP)

Ministro do Esporte no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), André Fufuca é deputado federal licenciado pelo Maranhão. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi vereador e deputado estadual.

Antonia Cariongo (PSOL)

Liderança quilombola e filiada ao PSOL, Antonia Cariongo integra o grupo de nomes ligados a pautas sociais e movimentos populares no Maranhão.

César Pires (Novo)

Professor e ex-deputado estadual, César Pires tem trajetória ligada à educação pública e ao Legislativo maranhense. Já foi reitor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), secretário de Educação e major da PM.

Duarte Jr. (Avante)

Deputado federal pelo Maranhão, Duarte Jr. ganhou projeção política após atuar como presidente do Procon estadual. Também foi deputado estadual e ficou conhecido por pautas ligadas à defesa do consumidor e fiscalização de serviços públicos.

Eliziane Gama (PT)

Senadora em exercício, Eliziane Gama está no Senado desde 2019. Jornalista e professora, já foi vereadora em São Luís e deputada estadual. Sua atuação política é voltada principalmente para direitos humanos, educação e pautas sociais.

Franklin Douglas (PSOL)

Escritor, jornalista e professor universitário, Franklin Douglas tem atuação ligada à cultura, educação e movimentos sociais no Maranhão.

Hilton Gonçalo (Mobiliza)

Médico e ex-prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo construiu sua trajetória política na região metropolitana de São Luís. Já disputou cargos majoritários no estado e é apontado como um dos nomes do campo de centro-direita para a eleição.

Roberto Rocha (Novo)

Ex-senador pelo Maranhão, Roberto Rocha exerceu mandato no Senado entre 2015 e 2023. Engenheiro civil de formação, também foi deputado federal e vice-prefeito de São Luís.

Roseana Sarney (MDB)

Ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney é uma das figuras políticas mais conhecidas do estado. Filha do ex-presidente José Sarney, já ocupou cargos como senadora, deputada federal e governadora em diferentes mandatos.

Simplício Araújo (DC)

Ex-secretário estadual de Indústria e Comércio do Maranhão, Simplício Araújo também foi deputado federal. Sua atuação política está ligada a pautas de desenvolvimento econômico e infraestrutura.

Weverton Rocha (PDT)

Senador desde 2019, Weverton Rocha iniciou sua trajetória política no movimento estudantil. Já foi deputado federal e disputou o governo do Maranhão em 2022. No Senado, atua em temas ligados ao municipalismo, trabalho e desenvolvimento regional.

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