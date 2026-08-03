Fórmula 1 irá voltar para a Alemanha? CEO afirma gostar da ideia

A Alemanha pode retornar ao calendário da Fórmula 1 no futuro. De acordo com Stefano Domenicali, CEO da categoria, o circuito alemão de Hockenheim iniciou conversas para viabilizar um novo contrato.

O Grande Prêmio da Alemanha está fora do calendário da Fórmula 1 desde 2019. Domenicali relatou que a aproximação aconteceu após mudanças na gestão do circuito, que passou a ser controlado pelo Grupo Emodrom em 2024.

Voltar para a Alemanha é uma possibilidade?

Para Domenicali, existe um interesse real da Fórmula 1 em retornar para a Alemanha. O dirigente afirmou que a gestão de Hockenheim entrou em contato com a categoria para iniciar conversas sobre um espaço no calendário.

"Eles estão desenvolvendo um complexo de automobilismo com um objetivo diferente. Se quiserem conversar sobre uma corrida de F1, claro que o investimento precisa ser diferente, porque nossa plataforma exige outro tipo de compromisso. Mas nós já discutimos o assunto", afirmou o dirigente em videoconferência com jornalistas realizada na quarta-feira, 29.

Um fator que pode ser crucial nesta conversa é o novo contrato firmado com a emissora alemã RLT, que voltou a transmitir parte da temporada de 2026 na TV aberta. Essa é a primeira vez que a temporada é televisionada na Alemanha desde 2020.

Para Domenicali, o aumento na audiência demonstra que a Europa voltou a ganhar importância comercial. "Pela primeira vez teremos mais de uma operadora interessada no mercado alemão. É outro sinal de que, na Europa, um mercado muito importante para nós, a atenção está aumentando."

Forte concorrência

Além da Alemanha, vários países ao redor do mundo estão em busca de um espaço no calendário da Fórmula 1. Entre os locais considerados estão África do Sul, Ruanda, Tailândia, Coreia do Sul e Argentina.

Domenicali, no entanto, afirma que o calendário para os próximos anos está praticamente definido e a Fórmula 1 não tem pressa para fechar novos acordos. Assim, a adição de Hockenheim ou qualquer outro circuito no campeonato deve ser uma meta de longo prazo.