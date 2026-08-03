Paraná Pesquisas: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida ao Senado na Bahia

Divulgada nesta segunda-feira, 3, a nova rodada do levantamento Paraná Pesquisas aponta a liderança de dois ex-governadores na corrida pelas duas vagas ao Senado pela Bahia em 2026, ambos petistas. Rui Costa (PT) tem 44,6% das intenções de voto, seguido pelo senador Jaques Wagner (PT), com 35,1%, no cenário estimulado.

Na comparação com o levantamento de julho, Rui Costa recuou em relação aos 50,6% registrados anteriormente. Jaques Wagner também oscilou negativamente, caindo de 36,7% para o atual patamar.

Atrás dos líderes petistas, João Roma (PL) marca 24,1%, estabelecendo um empate técnico com Angelo Coronel (PSD), que pontua com 21,9%. Ambos apresentaram estabilidade em relação à última medição.

Entre os demais nomes testados, a professora Delliana (Psol) registra 6,4%. Na sequência, Marcelo Santtana (DC) tem 2,1%, Marcelo Carvalho (Rede) aparece com 1,8% e Gregorio Gould (UP) anota 1,6%.

Os eleitores que afirmam optar por nenhum, branco ou nulo somam 13,4%. Outros 6,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar sobre os candidatos ao Legislativo Federal.

Índices de rejeição

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para o Senado, Jaques Wagner lidera o índice de rejeição com 34,1%.

Rui Costa aparece em segundo lugar neste quesito, rejeitado por 23,1% dos entrevistados, seguido de perto por Angelo Coronel (20,9%) e João Roma (19,4%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 31 de julho e 2 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo BA-03043/2026.