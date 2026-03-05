Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Minas Gerais?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, Minas Gerais tem direito a 3 posições no Senado, que são atualmente ocupadas pelos políticos Carlos Viana (Podemos), Cleitinho (Republicanos) e Rodrigo Pacheco (PSD).

Cleitinho ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Carlos Viana e Rodrigo Pacheco devem terminar seus mandatos no próximo ano. Por isso, os eleitores devem votar para preencher duas vagas de Minas Gerais no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Minas Gerais, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Minas Gerais ao Senado:

Aécio Neves (PSDB)

O presidente do PSDB e deputado federal pode sair como candidato em Minas Gerais em busca de uma vaga no Senado.

Alexandre Silveira (PSD)

O atual Ministro de Minas e Energia é testado em pesquisas de intenção de voto como um possível pré-candidato ao Senado. Por integrar o governo federal e ser do PSD, sua candidatura está atrelada ao futuro político de Rodrigo Pacheco.

Áurea Carolina (Psol)

A ex-deputada federal se filiou ao Psol em dezembro de 2025 para sair como a candidata do partido ao Senado por Minas Gerais em 2026. No evento de filiação, ela foi oficialmente lançada pela sigla como pré-candidata.

Carlos Viana (Podemos)

Atual senador por Minas Gerais, é esperado que Carlos Viana se lance como candidato à reeleição. Viana também preside atualmente a CPMI do INSS no Congresso.

Domingos Sávio (PL)

Domingos Sávio é o pré-candidato do PL ao Senado em 2026. Ele ocupa atualmente a cadeira de deputado federal, mas deve terminar o mandato até o ano que vem.

Marília Campos (PT)

A política Marília Campos deve ser a candidata ao Senado por Minas Gerais, embora ainda não se saiba se ela deve receber o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas redes sociais, a pré-candidata Áurea Carolina já coloca o nome das duas juntas na disputa para as duas vagas no Senado, chamando a aliança de "Aurília 2026".

Rodrigo Pacheco (PSD)

O nome do senador Rodrigo Pacheco é ventilado como um possível candidato tanto para o governo de Minas Gerais quanto para a reeleição ao seu cargo no Senado. É esperado que Pacheco receba o apoio do presidente Lula nas eleições de 2026.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois em Minas Gerais, o Brasil ainda deve eleger outros 52 senadores nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.