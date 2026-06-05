Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Pará?

Senado: dois novos senadores pelo Pará serão eleitos neste ano (Carlos Moura/Agência Senado)
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Publicado em 5 de junho de 2026 às 09h00.
O Pará deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.
Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Jader Barbalho (MDB), Zequinha Marinho (Podemos) e Beto Faro (PT). Este último permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Jader Barbalho e Zequinha Marinho terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.
Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Pará, em ordem alfabética.
Celso Sabino (PDT)
Ex-ministro do Turismo no mandato atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Sabino é deputado federal licenciado pelo Pará. Advogado de formação, também foi deputado estadual e ganhou destaque nacional pela atuação em temas relacionados ao desenvolvimento econômico e ao setor turístico.
Chicão (União)
Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão é uma das principais lideranças do União Brasil no estado. Sua trajetória política está ligada à região sudeste paraense e à articulação política no Legislativo estadual.
Delegado Éder Mauro (PL)
Deputado federal, Éder Mauro construiu sua carreira como delegado da Polícia Civil antes de ingressar na política. É conhecido por pautas ligadas à segurança pública e por sua atuação alinhada ao campo conservador e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Fernando Carneiro (PSOL)
Professor universitário e militante de movimentos sociais, Fernando Carneiro tem atuação voltada para temas relacionados à educação, meio ambiente e direitos humanos. É dirigente do PSOL no Pará e ex-vereador de Belém.
Helder Barbalho (MDB)
Ex-governador do Pará, Helder Barbalho estava em seu segundo mandato consecutivo, eleito pela primeira vez em 2019, e, por isso, não poderá disputar novamente o cargo em 2026. Deixou a cadeira para se candidatar ao Senado. Antes de assumir o governo estadual, foi ministro da Integração Nacional, deputado federal e prefeito de Ananindeua.
Joaquim Passarinho (PL)
Deputado federal pelo Pará, Joaquim Passarinho também já foi deputado estadual e vereador em Belém. Sua atuação parlamentar tem forte ligação com temas econômicos, infraestrutura e desenvolvimento regional.
Paulo Rocha (PT)
Ex-senador e ex-deputado federal, Paulo Rocha é uma das principais lideranças históricas do PT no Pará. Sindicalista de origem, teve atuação destacada em pautas relacionadas aos trabalhadores, reforma agrária e desenvolvimento regional.
Zequinha Marinho (Podemos)
Senador em exercício, Zequinha Marinho ocupa uma cadeira no Senado desde 2019. Pastor evangélico e ex-deputado federal, também foi vice-governador do Pará. Sua atuação política é marcada por pautas ligadas ao agronegócio, ao desenvolvimento regional e à comunidade evangélica.