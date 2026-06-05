Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Pará?

O Pará deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Jader Barbalho (MDB), Zequinha Marinho (Podemos) e Beto Faro (PT). Este último permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Jader Barbalho e Zequinha Marinho terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Pará, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Pará ao Senado:

Celso Sabino (PDT)

Ex-ministro do Turismo no mandato atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Sabino é deputado federal licenciado pelo Pará. Advogado de formação, também foi deputado estadual e ganhou destaque nacional pela atuação em temas relacionados ao desenvolvimento econômico e ao setor turístico.

Chicão (União)

Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão é uma das principais lideranças do União Brasil no estado. Sua trajetória política está ligada à região sudeste paraense e à articulação política no Legislativo estadual.

Delegado Éder Mauro (PL)

Deputado federal, Éder Mauro construiu sua carreira como delegado da Polícia Civil antes de ingressar na política. É conhecido por pautas ligadas à segurança pública e por sua atuação alinhada ao campo conservador e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fernando Carneiro (PSOL)

Professor universitário e militante de movimentos sociais, Fernando Carneiro tem atuação voltada para temas relacionados à educação, meio ambiente e direitos humanos. É dirigente do PSOL no Pará e ex-vereador de Belém.

Helder Barbalho (MDB)

Ex-governador do Pará, Helder Barbalho estava em seu segundo mandato consecutivo, eleito pela primeira vez em 2019, e, por isso, não poderá disputar novamente o cargo em 2026. Deixou a cadeira para se candidatar ao Senado. Antes de assumir o governo estadual, foi ministro da Integração Nacional, deputado federal e prefeito de Ananindeua.

Joaquim Passarinho (PL)

Deputado federal pelo Pará, Joaquim Passarinho também já foi deputado estadual e vereador em Belém. Sua atuação parlamentar tem forte ligação com temas econômicos, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Paulo Rocha (PT)

Ex-senador e ex-deputado federal, Paulo Rocha é uma das principais lideranças históricas do PT no Pará. Sindicalista de origem, teve atuação destacada em pautas relacionadas aos trabalhadores, reforma agrária e desenvolvimento regional.

Zequinha Marinho (Podemos)

Senador em exercício, Zequinha Marinho ocupa uma cadeira no Senado desde 2019. Pastor evangélico e ex-deputado federal, também foi vice-governador do Pará. Sua atuação política é marcada por pautas ligadas ao agronegócio, ao desenvolvimento regional e à comunidade evangélica.