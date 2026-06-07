Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Piauí?

Senado: dois novos senadores pelo Piauí serão eleitos neste ano (Jefferson Rudy/Agência Senado)
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Publicado em 7 de junho de 2026 às 08h00.
O Piauí deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.
Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Ciro Nogueira (PP), Marcelo Castro (MDB) e Jussara Lima (PSD). Jussara Lima permanece no cargo até 2031.
Já os mandatos de Ciro Nogueira e Marcelo Castro terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.
Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Piauí, em ordem alfabética.
Antônio Barros (Novo)
Empresário e filiado ao Partido Novo, Antônio Barros surge como um dos nomes ligados às pautas de gestão pública, redução do tamanho do Estado e incentivo à atividade econômica. Apesar de pertencer a uma família tradicionalmente política da cidade de Picos, esta é a primeira vez que Barros disputa uma eleição.
Ciro Nogueira (PP)
Senador em exercício, Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas. Já foi deputado federal e ministro da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, foi alvo da operação Compliance Zero, que investiga as fraudes de Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Dionísio Piauí (DC)
Militante político e dirigente partidário, Dionísio Piauí é ligado ao Democracia Cristã e tem atuação voltada para pautas conservadoras e de fortalecimento das bases municipais no estado.
Francinaldo Leão (PSOL)
Professor e ativista social, Francinaldo Leão tem atuação em movimentos populares e sindicais. Jornalista de formação, também atua como empresário, ecologista e ufólogo. Foi secretário executivo do Meio Ambiente de Teresina.
Jorge Lopes (PSDB)
Empresário e dirigente partidário, Jorge Lopes já disputou cargos eletivos no Piauí em outras eleições. Em Teresina, foi subsecretário de Agricultura, coordenador de implantação das subprefeituras e secretário de Esportes. Sua atuação política está ligada principalmente ao setor produtivo e ao desenvolvimento econômico.
Júlio César (PSD)
Deputado federal, Júlio César é um dos parlamentares mais experientes da bancada piauiense em Brasília. Economista de formação, já foi prefeito de Guadalupe e tem forte atuação em temas relacionados ao orçamento público, municipalismo e desenvolvimento regional.
Marcelo Castro (MDB)
Senador em exercício, Marcelo Castro é médico e está na política desde a década de 1970. Já foi deputado federal por vários mandatos e ministro da Saúde. No Senado, atua em temas relacionados à saúde pública, infraestrutura e desenvolvimento regional.
Pedro Laurentino (UP)
Servidor público e militante político, Pedro Laurentino é sindicalista, escritor, e iniciou a carreira política no movimento estudantil. Sua atuação está ligada a pautas sociais e à defesa de temas relacionados aos direitos dos trabalhadores, moradia e serviços públicos.
Tiago Junqueira (PL)
Empresário do agronegócio, Tiago Junqueira ganhou projeção política nos últimos anos como representante de pautas ligadas ao setor produtivo rural. É um dos nomes associados ao campo conservador e à direita no Piauí.