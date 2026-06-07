Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Piauí?

O Piauí deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Ciro Nogueira (PP), Marcelo Castro (MDB) e Jussara Lima (PSD). Jussara Lima permanece no cargo até 2031.

Já os mandatos de Ciro Nogueira e Marcelo Castro terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Piauí, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Piauí ao Senado:

Antônio Barros (Novo)

Empresário e filiado ao Partido Novo, Antônio Barros surge como um dos nomes ligados às pautas de gestão pública, redução do tamanho do Estado e incentivo à atividade econômica. Apesar de pertencer a uma família tradicionalmente política da cidade de Picos, esta é a primeira vez que Barros disputa uma eleição.

Ciro Nogueira (PP)

Senador em exercício, Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas. Já foi deputado federal e ministro da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, foi alvo da operação Compliance Zero, que investiga as fraudes de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Dionísio Piauí (DC)

Militante político e dirigente partidário, Dionísio Piauí é ligado ao Democracia Cristã e tem atuação voltada para pautas conservadoras e de fortalecimento das bases municipais no estado.

Francinaldo Leão (PSOL)

Professor e ativista social, Francinaldo Leão tem atuação em movimentos populares e sindicais. Jornalista de formação, também atua como empresário, ecologista e ufólogo. Foi secretário executivo do Meio Ambiente de Teresina.

Jorge Lopes (PSDB)

Empresário e dirigente partidário, Jorge Lopes já disputou cargos eletivos no Piauí em outras eleições. Em Teresina, foi subsecretário de Agricultura, coordenador de implantação das subprefeituras e secretário de Esportes. Sua atuação política está ligada principalmente ao setor produtivo e ao desenvolvimento econômico.

Júlio César (PSD)

Deputado federal, Júlio César é um dos parlamentares mais experientes da bancada piauiense em Brasília. Economista de formação, já foi prefeito de Guadalupe e tem forte atuação em temas relacionados ao orçamento público, municipalismo e desenvolvimento regional.

Marcelo Castro (MDB)

Senador em exercício, Marcelo Castro é médico e está na política desde a década de 1970. Já foi deputado federal por vários mandatos e ministro da Saúde. No Senado, atua em temas relacionados à saúde pública, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Pedro Laurentino (UP)

Servidor público e militante político, Pedro Laurentino é sindicalista, escritor, e iniciou a carreira política no movimento estudantil. Sua atuação está ligada a pautas sociais e à defesa de temas relacionados aos direitos dos trabalhadores, moradia e serviços públicos.

Tiago Junqueira (PL)

Empresário do agronegócio, Tiago Junqueira ganhou projeção política nos últimos anos como representante de pautas ligadas ao setor produtivo rural. É um dos nomes associados ao campo conservador e à direita no Piauí.