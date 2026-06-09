Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado do Espírito Santo?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

O Espírito Santo tem direito a 3 posições no Senado, que são atualmente ocupadas pelos políticos Fabiano Contarato (PT), Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Podemos).

Malta ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Fabiano Contarato e Marcos do Val devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Espírito Santo no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Espírito Santo, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Espírito Santo ao Senado:

Fabiano Contarato (PT)

O atual senador pelo PT no estado é um forte candidato à reeleição. Contarato é presidente da CPI do Crime Organizado, o que deve garantir mais protagonismo político antes de ele deixar o cargo para concorrer às eleições, e deve ser o candidato do PT na disputa pela cadeira no estado.

Paulo Hartung

Economista, Hartung foi governador do Espírito Santo por três mandatos. Entre 2003 e 2010 e depois entre 2015 e 2018. Também foi senador pelo estado e prefeito de Vitória, além de deputado federal e estadual.

Maguinha Malta (PL)

Vice-presidente do PL Espírito Santo e filha do senador Magno Malta é cotada para ser um dos nomes na disputa pelo Senado no Espírito Santo. Em seu perfil nas redes sociais, ela se lança como candidata da direita ao cargo.

Marcos do Val (Podemos)

O senador pelo Podemos termina seu mandato neste ano e pode se candidatar à reeleição para tentar uma das duas vagas no Senado.

Renato Casagrande (PSB)

Cumprindo seu segundo mandato, o atual governador do Espírito Santo anunciou que irá deixar o cargo em abril para concorrer às eleições neste ano. Casagrande deve se lançar como candidato ao Senado no pleito eleitoral em outubro.

Rose de Freitas (MDB)

Ex-senadora Rose de Freitas tentou a reeleição ao cargo em 2022, mas perdeu. Ela é cotada como uma das possíveis candidatas a tentar ocupar novamente a cadeira neste ano.

Sergio Meneguelli (PSD)

Em movimentação política, Meneguelli se filiou ao PSD neste ano. A ação indica que Meneguelli deve se lançar candidato nas eleições de 2026, sendo cotado como um dos possíveis candidatos ao Senado no estado.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois no Espírito Santo, o Brasil ainda deve eleger 52 senadores nos outros estados nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.