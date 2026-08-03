Paraná Pesquisas: ACM Neto tem 48,9% e Jerônimo, 38,7%, no 1º turno na Bahia

A corrida pelo governo da Bahia em 2026 é liderada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), segundo o novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 3.

Em um cenário de primeiro turno testado pela pesquisa, Neto aparece com 48,9% das intenções de voto. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) registra 38,7%, mais de dez pontos percentuais atrás do adversário.

A disputa tem outros nomes, mas a grande concentração de votos permanece com os dois primeiros colocados, polarizando a disputa. Ronaldo Mansur (PL) atinge 0,7%, enquanto Aroldo Félix e José Estêvão registram 0,1% cada.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum somam 7%, e os indecisos são 4,4%.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em um cenário estimulado de segundo turno, que simula um confronto direto entre os dois principais candidatos, a distância entre os adversários repete o desempenho do primeiro turno. ACM Neto chega a 50,9%, contra 40,0% de Jerônimo Rodrigues.

Neste quadro restrito, os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum representam 6,1%. Aqueles que não sabem ou preferiram não opinar correspondem a 2,9% da amostra estadual.

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 41% dos entrevistados rejeitam Jerônimo Rodrigues. O ex-prefeito ACM Neto aparece na sequência, sendo rejeitado por 28,2% do eleitorado baiano.

Os demais possíveis candidatos registram índices menores de rejeição. Ronaldo Mansur é rejeitado por 14,4%, seguido por Aroldo Félix, com 13,6%, e José Estêvão, com 12,0%. Cerca de 8,6% afirmam que poderiam votar em todos.

Apesar da desvantagem na corrida eleitoral, a gestão do governador apresenta saldo positivo. A pesquisa indica que 55,2% aprovam a administração estadual, enquanto 41,5% a desaprovam e 3,3% não opinaram.

Na avaliação qualitativa, 39,9% classificam o governo Jerônimo como ótimo ou bom. A parcela que o considera regular é de 24,0%, enquanto os que avaliam como ruim ou péssimo somam 34,4%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 31 de julho e 02 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BA-03043/2026.