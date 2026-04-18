Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Goiás?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, Goiás tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelos políticos Jorge Kajuru (PSB), Vanderlan Cardoso (PSD) e Wilder Morais (PL).

No último pleito eleitoral, Wilder Morais disputou o cargo e foi eleito. Ele concorreu contra Marconi Perillo (PSDB), Waldir Soares (União), Alexandre Baldy (PP), João Campos (Republicanos), Denise Carvalho (PCdoB), Vilmar Rocha (PSD), Manu Jacob (PSOL) e Leonardo Rizzo (Novo).

O senador ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Kajuru e Cardoso devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas de Goiás no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Goiás, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Goiás ao Senado:

Alexandre Baldy (PP)

Ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades de Michel Temer, Baldy mantém presença no cenário político goiano e aparece com menor intenção de voto em comparação aos líderes nas pesquisas, mas ainda como nome relevante na disputa.

Gracinha Caiado (União Brasil)

Ex-primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado é apontada como o principal nome do campo governista na disputa pelo Senado. Baiana de nascença, é advogada e ruralista.

Gustavo Gayer (PL)

Deputado federal, Gayer está entre os nomes mais fortes do campo conservadores na disputa. Foi lançado oficialmente pelo partido como pré-candidato ao Senado e participou da caminhada liderada pelo deputado mineiro Nickolas Ferreira.

Iure Castro (Cidadania)

Procurador na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Castro é presidente do Cidadania no estado. Faz oposição a Gustavo Gayer (PL), um dos nomes mais populares na disputa.

Luis Cesar Bueno (PT)

Professor e ex-deputado estadual, construiu a carreira política no partido do presidente Lula. Entre 2023 e 2024 foi diretor da Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação (Serpro).

Oséias Varão (PL)

Vereador de Goiânia, capital do estado, Varão defende a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). É alinhado ao bolsonarismo e foi lançado oficialmente como pré-candidato do PL ao senado.

Vanderlan Cardoso (PSD)

Senador em exercício, Vanderlan deve tentar a reeleição em 2026. Foi prefeito de Senador Canedo, no interior do estado, e está no mesmo partido que Ronaldo Caiado, candidato da chamada terceira via ao Palácio do Planalto.

Zacharias Calil (MDB)

Deputado federal e médico, Calil é conhecido pela atuação na área da saúde. Surge como opção dentro do grupo governista.