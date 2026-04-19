Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Amapá?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, o Amapá tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas por Lucas Barreto (PSD), Randolfe Rodrigues (PT) e pelo próprio presidente do Senado Davi Alcolumbre (União).

No último pleito eleitoral, Alcolumbre foi reeleito. Ele concorreu contra João Capiberibe, conhecido como Capi (PSB), Gilberto Laurindo (Patriota), Guaracy (PTB), Marinaldo de Sousa Silva (PCO), Rayssa Furlan (MDB), Sueli Pini (PRTB) e Valdenor Guedes (Avante).

O senador ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Lucas Barreto e Randolfe Rodrigues devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Amapá no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Amapá, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Amapá ao Senado:

Acácio Favacho (MDB)

No segundo mandato seguido como deputado federal, integra o chamado ‘Centrão’. Nas pesquisas eleitorais do primeiro trimestre de 2026, não aparece entre os pré-candidatos com maior intenção de voto.

Lucas Barreto (PSD)

Tentando a reeleição, o senador Lucas Barreto compõe a mesma base política que o ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), que é pré-candidato ao governo do Amapá e investigado por desvio de recursos federais. Barreto foi deputado estadual por quatro mandatos e presidente da Assembleia Legislativa do estado.

Randolfe Rodrigues (PT)

Líder do governo Lula no Congresso Nacional, o senador disputa a reeleição em 2026. Além da carreira política, é historiador e professor. Construiu a carreira política defendendo pautas progressistas e ficou conhecido na época da CPI da Covid-19, da qual foi vice-presidente.

Rayssa Furlan (Podemos)

Rayssa Furlan é ex-primeira-dama de Macapá e esposa do pré-candidato ao governo do Amapá, Dr. Furlan. Médica, esta é a primeira vez que Rayssa concorre a um cargo político. Ela lidera muitas pesquisas de intenção de voto, o que a coloca na disputa cara a cara com os senadores Lucas Barreto e Randolfe Rodrigues.