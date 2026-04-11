Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Pernambuco?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, Pernambuco tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelos políticos Fernando Dueire (PSD), Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão, também do PT.

No último pleito eleitoral, Teresa disputou o cargo e foi eleita. Ela concorreu contra André de Paula (PSD), Carlos Andrade Lima (União Brasil), Dayse Medeiros (PSTU), Esteves Jacinto (PRTB), Eugênia Lima (PSOL), Gilson Machado (PL), Guilherme Coelho (PSDB) e Roberta Rita (PCO).

A senadora ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Fernando e Humberto devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas de Pernambuco no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Pernambuco, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Pernambuco ao Senado:

Anderson Ferreira (PL)

Presidente do Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Pernambuco. Foi duas vezes deputado federal e duas vezes prefeito de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Eduardo da Fonte (PP)

Presidente estadual do Progressistas (PP) e da Federação União Progressista, da Fonte foi eleito deputado federal em 2022 pela quinta vez. Levanta bandeiras relacionadas à saúde e inclusão de pessoas autistas.

Humberto Costa (PT)

O senador está encerrando o segundo mandato, depois de ter sido eleito em 2018. Além de política é médico e jornalista. Atualmente é vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e secretário de Relações Internacionais do PT, partido ao qual é filiado. Foi ministro da Saúde no primeiro governo Lula, de 2003 a 2005.

Marília Arraes (PDT)

Duas vezes deputada federal, Arraes é um dos nomes mais populares na disputa por uma das cadeiras pernambucanas no Senado. Advogada e filiada ao Partido Democrático Trabalhador, de centro-esquerda, foi candidata a governadora de Pernambuco nas eleições de 2022 pelo Solidariedade, mas perdeu de Raquel Lyra (PSD).

Mendonça Filho (PL)

Deputado em exercício até 2027, José Mendonça Bezerra Filho migrou para o PL em 2026, depois de ter feito a carreira política no União Brasil, na época em que se chamava Partido da Frente Liberal (PFL). Foi ministro da Educação durante o governo de Michel Temer.

Miguel Coelho (União Brasil)

O presidente do União Brasil, partido de direita, foi deputado estadual e duas vezes prefeito de Petrolina, no interior de Recife. Concorreu ao cargo de governador nas eleições de 2022. Ficou em 5º lugar no primeiro turno e declarou apoio à governadora Raquel Lyra.

Túlio Gadêlha (PSD)

Eleito duas vezes parlamentar no Congresso Nacional, o deputado saiu recentemente da Rede Sustentabilidade. Filiou-se ao partido da governadora Raquel Lyra, a quem declarou apoio na corrida pelo governo de Pernambuco. Também é jurista e professor. Na Câmara, compõe a base do presidente Lula.