Hwasa no Rock in Rio: confira o possível setlist do show da cantora de K-pop

Hwasa está a poucos dias de subir ao Palco Mundo do Rock in Rio 2026 com um repertório que reúne alguns dos maiores sucessos de sua carreira. A cantora sul-coreana se apresenta nesta sexta-feira, 11 de setembro, no primeiro dia do festival dedicado ao K-pop.

Quem é Hwasa?

Nascida Ahn Hye-jin, Hwasa tem 31 anos e começou a carreira profissional em 2014, quando estreou como integrante do Mamamoo, que se tornou um dos principais grupos femininos da indústria sul-coreana. Em 2018, as integrantes vieram ao Brasil pela primeira vez para divulgar o álbum "Red Moon" e a faixa "Egotistic".

Em 2023, o Mamamoo passou a seguir caminhos separados, mantendo reuniões esporádicas como grupo. No mesmo período, Hwasa assinou contrato com a P Nation, empresa comandada pelo cantor e produtor Psy. A mudança abriu uma nova etapa em sua carreira solo.

Sob o novo selo, ela lançou músicas como "I'm a B", "I Love My Body", "NA", "Star" e "Good Goodbye".

Hwasa começou a construir sua trajetória individual em 2019, quando lançou "Twit". A música alcançou destaque nas paradas sul-coreanas e apresentou uma faceta mais autoral da cantora, combinando pop, R&B e elementos de hip-hop com uma performance marcada por sua presença de palco.

No ano seguinte, ela lançou o primeiro álbum solo, "María". A faixa-título se tornou um de seus maiores sucessos e ultrapassou 357 milhões de visualizações no YouTube.

Que horas Hwasa sobe ao Palco Mundo no Rock in Rio?

Segundo a programação oficial do festival, a cantora sobe ao palco às 19h. No mesmo dia, o público também poderá assistir a Nexz, outro grupo de K-pop, às 16h40, Alok, às 21h20, e Stray Kids, atração principal da noite, à 0h05.

"Como alguém que ama muito o Brasil, ser convidada para o palco do maior festival do país é uma enorme honra para mim e para a empresa. Então, planejo dar o meu melhor e me preparar com muita paixão, impulsionada pelo meu amor pelo Brasil", disse Hwasa à Billboard Korea.

Qual será o setlist de Hwasa no Rock in Rio?

Segundo o portal Tracklist, este deve ser o setlist do show da sul-coreana no Rock in Rio:

"TWIT"

"I Love My Body"

"Somebody!"

"Snooze"

"Lemon"

"Don’t"

"Walk On By"

"I’m a B"

"LMM"

"Intro: Nobody else"

"Maria"

"Chili" (MAMAMOO)

Ainda há ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).