O que muda em 'Vingadores: Ultimato Encore'? Nova versão altera fala de Tony Stark

Uma única palavra foi suficiente para fazer os fãs da Marvel pausarem o novo trailer de "Vingadores: Ultimato Encore". A versão que retorna aos cinemas em setembro apresenta uma alteração na fala de Tony Stark sobre as consequências de mexer com o tempo, justamente quando o MCU se prepara para avançar em direção a "Vingadores: Doutor Destino".

O relançamento também terá aproximadamente quatro minutos de conteúdo adicional, levando a duração do filme para 185 minutos. A Marvel ainda não divulgou um detalhamento completo de todas as alterações, mas o primeiro trailer já revelou diferenças no diálogo e na aparência de algumas cenas.

O que mudou na fala de Tony Stark?

No "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019, Tony Stark diz a Steve Rogers: "You mess with time, it tends to mess back", frase que pode ser traduzida como "Você mexe com o tempo, e ele tende a mexer de volta".

Na versão Encore, a construção foi modificada para "You mess with time, time tends to mess back". A palavra "it" foi substituída pela repetição de "time", colocando o próprio tempo no centro da frase.

Changed certain dialogues 👀 “You mess with time, TIME tends to mess back” pic.twitter.com/rxqMrVpfhI — AEWBlog (@AEW_Blog) August 26, 2026

A alteração é pequena, mas ganha outro peso diante dos próximos acontecimentos do MCU. "Vingadores: Doutor Destino" deve explorar as consequências de eventos relacionados ao tempo e ao multiverso, o que levou fãs a interpretar a nova frase como uma possível conexão com a trama futura.

Confira o trailer e o momento da mudança de fala, a partir de 1:04:

A mudança pode ter relação com 'Doutor Destino'?

A escolha da fala chama atenção porque aparece em um momento ligado às viagens no tempo de "Vingadores: Ultimato".

Com "Vingadores: Doutor Destino" se aproximando, fãs passaram a especular que a alteração pode reforçar uma ideia importante para a próxima história: as ações realizadas durante as viagens temporais de "Ultimato" podem ter consequências maiores para o futuro do MCU.

Essa interpretação ainda é uma teoria. A Marvel não confirmou que a troca de uma palavra tenha sido feita para estabelecer uma explicação específica para "Doutor Destino".

The newest trailer for 'AVENGERS: ENDGAME ENCORE' reveals that they changed the dialouge. Avengers Endgame : "You mess with time, it tends to mess back." Avengers Endgame Encore: "You mess with time, TIME tends to mess back." pic.twitter.com/CukUtY9PuD — That COMICBOOK Guy (@Culture3ase) August 25, 2026

Visual também foi alterado

A fala de Tony Stark não é a única diferença percebida no material divulgado. O trailer de "Vingadores: Ultimato Encore" apresenta uma colorização mais saturada e contrastada em comparação com a versão original disponível no streaming.

Thanos, por exemplo, aparece com tons de roxo mais fortes durante a batalha final. A mudança deixa a imagem mais vibrante e aproxima a aparência do personagem de sua representação tradicional nos quadrinhos.

Quando 'Vingadores: Ultimato Encore' estreia?

"Vingadores: Ultimato Encore" chega aos cinemas em 25 de setembro de 2026. As sessões em IMAX e no formato Infinity Vision também terão conteúdo especial relacionado a "Vingadores: Doutor Destino", incluindo uma prévia exclusiva do próximo filme, que será lançado no dia 17 de dezembro de 2026.