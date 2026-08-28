'Vingadores: Doutor Destino' será o ponto de virada da Fase 6? Veja o que pode mudar

A Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel está chegando ao seu momento decisivo. "Vingadores: Doutor Destino" estreia em 17 de dezembro de 2026, reunindo heróis de diferentes universos e colocando Robert Downey Jr. como o grande antagonista da história. O resultado deve preparar o terreno para uma das maiores transformações do MCU.

O filme será seguido por "Vingadores: Guerras Secretas", marcado para 17 de dezembro de 2027. Juntos, os dois longas formam o grande encerramento da Saga do Multiverso, iniciada em "WandaVision", de 2021, e desenvolvida ao longo das Fases 4 e 5.

Doutor Destino assume o centro da Saga do Multiverso

A principal mudança acontece na própria estrutura da história. Segundo o Omelete, o projeto, que originalmente se chamava "Vingadores: Dinastia Kang", foi posteriormente reformulado e passou a se chamar "Vingadores: Doutor Destino". Robert Downey Jr. foi anunciado como Doutor Destino, assumindo o papel de principal antagonista do novo filme. A Marvel confirmou oficialmente a escalação do ator e o novo título do longa.

Essa escolha muda o eixo da narrativa. Kang estava diretamente ligado às diferentes linhas temporais e às variantes apresentadas durante a Saga do Multiverso. Destino acrescenta uma ameaça associada ao Quarteto Fantástico e ao conflito entre diferentes realidades.

O próprio elenco de "Doutor Destino" mostra essa mudança de escala. O filme reúne personagens do MCU, dos X-Men da Fox e do universo de Quarteto Fantástico, colocando diferentes gerações de heróis no mesmo conflito. A Disney descreve oficialmente a trama como uma colisão entre três universos distintos.

O multiverso deve chegar ao limite

A grande questão para a Fase 6 é o que acontecerá com as diferentes realidades depois do confronto com Doutor Destino. "Vingadores: Guerras Secretas" será o filme responsável por concluir a Saga do Multiverso. Por isso, "Doutor Destino" funciona como o ponto de ruptura que levará os personagens até esse confronto final.

A consequência mais importante pode ser uma reorganização do próprio MCU. O estúdio ainda não revelou exatamente como ficará a realidade após "Guerras Secretas", mas a própria posição dos dois filmes dentro da Fase 6 indica que o encerramento da saga deve estabelecer uma nova configuração para os personagens e universos.

E os Vingadores?

A formação dos Vingadores também deve passar por uma transformação. A Fase 5 apresentou os Novos Vingadores em "Thunderbolts*", enquanto personagens como Sam Wilson, Shang-Chi, Capitã Marvel, Homem-Formiga e Hulk continuam disponíveis para compor uma futura equipe.

Ao mesmo tempo, "Doutor Destino" coloca os heróis de diferentes universos no mesmo tabuleiro. O encontro pode servir para definir quais personagens terão espaço na próxima geração da equipe.

A Marvel ainda não confirmou oficialmente a formação dos Vingadores depois de "Guerras Secretas", portanto qualquer escalação específica permanece no campo da especulação.

O futuro do MCU pode começar depois de 'Guerras Secretas'

A mudança mais ampla pode acontecer justamente depois da conclusão da Fase 6. A Marvel já possui projetos planejados para o período seguinte, incluindo um novo filme dos X-Men, Motoqueiro Fantasma e "Pantera Negra 3". A programação aponta para uma expansão do universo em torno de novos núcleos de personagens.

Isso cria uma possibilidade importante: "Doutor Destino" e "Guerras Secretas" podem funcionar como uma ponte entre o MCU que surgiu depois de "Ultimato" e uma nova configuração da franquia.