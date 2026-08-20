O que fez o interesse por X-Men e Vingadores disparar? Estudo explica novo hype da Marvel

Os novos anúncios da Marvel Studios elevaram o interesse por personagens, atores e produções do estúdio na internet, com crescimento de até 6.278% nas visualizações de páginas associadas aos nomes divulgados.

Os dados fazem parte de um levantamento da Taboola, plataforma de publicidade digital, que analisou o consumo de conteúdo na Open Web, termo usado para definir sites e serviços acessados fora de ambientes fechados de plataformas digitais.

A apresentação do elenco ligado aos X-Men levou o termo associado aos mutantes a 410 mil visualizações de páginas, alta de 129% no período analisado. A busca por "Mutantes", por sua vez, registrou crescimento de 444%, com 29 mil pageviews, visualizações de páginas.

Entre os atores anunciados, Adam Driver, escalado para interpretar o vilão Sr. Sinistro, registrou aumento de 604% no interesse e alcançou 36 mil pageviews. Sadie Sink, confirmada como Jean Grey e previamente apresentada no filme do Homem-Aranha, chegou a 215 mil visualizações, avanço de 130%. O elenco inclui Kit Connor como Ciclope, Christopher Abbott como Charles Xavier, Samara Weaving como Emma Frost, Maya Boid como Tempestade e Inde Navarrette como Vampira.

Para José Luiz de Genova, Managing Director LATAM, diretor-geral para a América Latina, da Taboola, os números indicam uma retomada do interesse da audiência pelos próximos projetos da Marvel.

"A Marvel está conseguindo reativar o desejo e a curiosidade por seus filmes de heróis, abrindo caminho para que o público consuma massivamente os lançamentos dos próximos anos. A audiência está, depois de um tempo, interessada ativamente no futuro da franquia, lendo análises e acompanhando cada novidade em tempo real", explica o executivo.

Vingadores e Kevin Feige também registram alta de interesse

Outro anúncio que aparece no levantamento é o novo trailer, prévia em vídeo de uma produção, de Vingadores: Doutor Destino. O filme terá Chris Evans e Robert Downey Jr., que retorna ao universo cinematográfico da Marvel no papel do vilão Doutor Destino.

O termo "Vingadores" chegou a 1,2 milhão de pageviews, crescimento de 74%, enquanto "Doutor Destino" acumulou 799 mil visualizações, alta de 32%. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios e responsável pela condução das produções do estúdio, teve crescimento de 6.278% no interesse por seu nome, com 143 mil visualizações de páginas.

Os dados também apontam que o aumento de interesse antecede os anúncios mais recentes. Em julho, durante a San Diego Comic-Con (SDCC), evento dedicado a produções de entretenimento e cultura pop, a divulgação de Ryan Gosling como Motoqueiro Fantasma levou o interesse pelo ator a crescer 85%, para 78 mil pageviews.

Na mesma ocasião, a confirmação de Pantera Negra 3 e o anúncio de David Jonsson como T'Challa II foram acompanhados por uma alta de 1.477% no interesse pelo herói de Wakanda, que alcançou 28 mil visualizações.

"A cultura pop é muito consumida através do mistério, da memória afetiva e da especulação. O que a Marvel articulou nas últimas semanas foi uma sequência perfeita de gatilhos: primeiro acenou com participação na SDCC, sustentou o movimento com um sucesso nos cinemas e entregou o que todos estavam esperando na D23. Esses movimentos migram a curiosidade pontual para um engajamento contínuo em toda a rede digital", diz Genova.

O levantamento também relaciona esse movimento ao desempenho do novo longa do Homem-Aranha nos cinemas. Segundo as informações fornecidas, o filme ultrapassou US$ 2 bilhões em bilheteria mundial.

Na medição da Taboola, "Homem-Aranha" alcançou 3,1 milhões de pageviews, com aumento de 145% no interesse, o maior volume entre os termos citados no levantamento.