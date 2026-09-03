Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Ator de 'Um Lugar Silencioso' é confirmado em 'Vingadores: Guerras Secretas'

Escalação aumenta o elenco do próximo grande evento da Marvel, que terá produção iniciada ainda neste ano

'Vingadores: Guerras Secretas': conhecido por trabalhos como "Um Lugar Silencioso" e "Hamnet", ator de 21 anos chega ao MCU em uma função ainda não revelada (Reprodução / @jupeenoah_/Instagram)

'Vingadores: Guerras Secretas': conhecido por trabalhos como "Um Lugar Silencioso" e "Hamnet", ator de 21 anos chega ao MCU em uma função ainda não revelada (Reprodução / @jupeenoah_/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11h09.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMarvel
Saiba mais

A Marvel acaba de adicionar mais um nome ao elenco de um dos filmes mais aguardados do MCU. Noah Jupe, conhecido por "Um Lugar Silencioso" e "Hamnet", foi escalado para "Vingadores: Guerras Secretas", segundo a Variety. O personagem, porém, ainda é mantido em segredo.

As informações disponíveis até agora não revelam se Jupe interpretará um herói, vilão, mutante ou algum personagem ligado ao Quarteto Fantástico. A Marvel também não comentou oficialmente a escalação.

Papel de Noah Jupe é mantido em sigilo

A entrada no MCU acontece durante uma fase de crescimento para Jupe. O ator, de 21 anos, esteve em "Hamnet", filme vencedor do Oscar, participou da segunda temporada de "O Gerente da Noite" e recentemente encerrou as filmagens de "Um Lugar Silencioso: Parte III".

O mistério em torno do personagem abre espaço para diversas teorias, principalmente porque "Vingadores: Guerras Secretas" será diretamente ligado aos acontecimentos de "Vingadores: Doutor Destino".

O próximo filme dos Vingadores terá Robert Downey Jr. como Doutor Destino e reunirá personagens de diferentes núcleos do MCU, incluindo os X-Men, Quarteto Fantástico, Novos Vingadores e outros grupos da franquia. Os irmãos Joe e Anthony Russo dirigem os dois filmes.

Fãs já começaram a especular

Como a Marvel não revelou o personagem, as teorias dos fãs ganharam força rapidamente. Uma das possibilidades mais comentadas é Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm, personagens interpretados por Pedro Pascal e Vanessa Kirby.

Outra teoria aponta para Bobby Drake, o Homem de Gelo, especialmente pela aproximação de Jupe com o novo núcleo mutante da Marvel. As duas possibilidades, porém, permanecem no campo da especulação e não foram confirmadas por fontes oficiais.

A escalação também ganhou um detalhe curioso. Jupe atuou recentemente no teatro londrino ao lado de Sadie Sink em "Romeu e Julieta". A atriz já faz parte do MCU e interpretou Jean Grey em "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

'Guerras Secretas' será a conclusão da Saga do Multiverso

"Vingadores: Guerras Secretas" será dirigido por Joe e Anthony Russo e funcionará como continuação direta de "Vingadores: Doutor Destino". A produção está prevista para começar ainda neste ano, enquanto o lançamento está marcado para 17 de dezembro de 2027.

Antes disso, "Doutor Destino" chegará aos cinemas em 17 de dezembro de 2026. O longa será o primeiro capítulo do grande evento que levará à conclusão da Saga do Multiverso.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:MarvelFilmes
Próximo

Mais de Pop

Lagum: conheça a banda mineira que abre os shows do Maroon 5 no Brasil

'Star Trek' completa 60 anos: veja a ordem cronológica para assistir aos filmes e séries

'Dexter: Ressurreição': 2ª temporada ganha teaser e data de estreia

Vai ter Carminha? O que já se sabe sobre a continuação de 'Avenida Brasil'

Mais na Exame

Pop

Lagum: conheça a banda mineira que abre os shows do Maroon 5 no Brasil

Esporte

Ataque dos sonhos? O que tem de verdade em Philippe Coutinho no Santos

Brasil

Diretores da PF manifestam apoio a Andrei Rodrigues e citam 'ataques injustificados'

Inteligência Artificial

Empresa no vermelho? Veja como a inteligência artificial pode cortar custos sem reduzir equipes