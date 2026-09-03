Ator de 'Um Lugar Silencioso' é confirmado em 'Vingadores: Guerras Secretas'

A Marvel acaba de adicionar mais um nome ao elenco de um dos filmes mais aguardados do MCU. Noah Jupe, conhecido por "Um Lugar Silencioso" e "Hamnet", foi escalado para "Vingadores: Guerras Secretas", segundo a Variety. O personagem, porém, ainda é mantido em segredo.

As informações disponíveis até agora não revelam se Jupe interpretará um herói, vilão, mutante ou algum personagem ligado ao Quarteto Fantástico. A Marvel também não comentou oficialmente a escalação.

Papel de Noah Jupe é mantido em sigilo

A entrada no MCU acontece durante uma fase de crescimento para Jupe. O ator, de 21 anos, esteve em "Hamnet", filme vencedor do Oscar, participou da segunda temporada de "O Gerente da Noite" e recentemente encerrou as filmagens de "Um Lugar Silencioso: Parte III".

O mistério em torno do personagem abre espaço para diversas teorias, principalmente porque "Vingadores: Guerras Secretas" será diretamente ligado aos acontecimentos de "Vingadores: Doutor Destino".

O próximo filme dos Vingadores terá Robert Downey Jr. como Doutor Destino e reunirá personagens de diferentes núcleos do MCU, incluindo os X-Men, Quarteto Fantástico, Novos Vingadores e outros grupos da franquia. Os irmãos Joe e Anthony Russo dirigem os dois filmes.

Fãs já começaram a especular

Como a Marvel não revelou o personagem, as teorias dos fãs ganharam força rapidamente. Uma das possibilidades mais comentadas é Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm, personagens interpretados por Pedro Pascal e Vanessa Kirby.

A especulação atual é de que Noah Jupe esteja interpretando a versão mais velha de Franklin Richards em 'VINGADORES: GUERRAS SECRETAS'. Segundo o perfil do ator no Letterboxd, ele assistiu a 'QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS' 3 vezes recentemente. Via: @jasonbas8 pic.twitter.com/85YuX2KgzN — Taverna Marvel (@TavernaMarvel) September 1, 2026

Outra teoria aponta para Bobby Drake, o Homem de Gelo, especialmente pela aproximação de Jupe com o novo núcleo mutante da Marvel. As duas possibilidades, porém, permanecem no campo da especulação e não foram confirmadas por fontes oficiais.

A escalação também ganhou um detalhe curioso. Jupe atuou recentemente no teatro londrino ao lado de Sadie Sink em "Romeu e Julieta". A atriz já faz parte do MCU e interpretou Jean Grey em "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

MEU DEUS! O ator Noah Jupe (Extraordinário) entrou para o elenco de Vingadores: Guerras Secretas, mas seu papel não foi revelado. As especulações já começaram: Homem de Gelo? Noturno? Franklin Richards? Façam as suas apostas. Fonte @DEADLINE pic.twitter.com/nDOHbetjN8 — Jamesons (@SiteJamesons) September 1, 2026

'Guerras Secretas' será a conclusão da Saga do Multiverso

"Vingadores: Guerras Secretas" será dirigido por Joe e Anthony Russo e funcionará como continuação direta de "Vingadores: Doutor Destino". A produção está prevista para começar ainda neste ano, enquanto o lançamento está marcado para 17 de dezembro de 2027.

Antes disso, "Doutor Destino" chegará aos cinemas em 17 de dezembro de 2026. O longa será o primeiro capítulo do grande evento que levará à conclusão da Saga do Multiverso.