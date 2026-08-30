'Vingadores: Doutor Destino' é sequência direta de 'Ultimato'? Entenda a conexão

"Vingadores: Doutor Destino" está prestes a colocar os heróis da Marvel diante de uma ameaça de escala inédita, mas a história terá uma ligação muito mais próxima com "Vingadores: Ultimato" do que o intervalo de sete anos entre os filmes pode sugerir. O próprio estúdio vem preparando o terreno para essa conexão.

O longa chega aos cinemas em dezembro deste ano e marca o retorno de Joe e Anthony Russo à direção de um filme dos Vingadores. Robert Downey Jr. também retorna ao MCU, desta vez como o vilão Doutor Destino.

'Doutor Destino' é sequência de 'Ultimato'?

A resposta é sim. "Vingadores: Doutor Destino" é tratado como uma continuação de "Vingadores: Ultimato", retomando consequências estabelecidas no filme de 2019.

A conexão com "Ultimato" também aparece na estratégia da Marvel para preparar o público para o próximo filme dos Vingadores. A nova versão de "Vingadores: Ultimato" chegará aos cinemas com material inédito e uma cena pós-créditos relacionada a "Doutor Destino".

A escolha funciona como uma ponte entre duas fases do MCU. Desde "Ultimato", a Marvel apresentou novas realidades, variantes e personagens ligados ao multiverso. "Doutor Destino" reúne essas ideias em uma história de escala maior.

O que 'Ultimato' deixou preparado?

Um dos pontos mais importantes está na viagem no tempo realizada pelos Vingadores durante "Ultimato". Ao voltar ao passado para recuperar as Joias do Infinito, os heróis interferiram em diferentes momentos da linha temporal.

A trama também estabeleceu consequências relacionadas à criação de novas realidades. Loki, por exemplo, escapou com o Tesseract durante os acontecimentos de 2012, dando origem a uma variante que posteriormente se tornou central para os eventos apresentados na série "Loki", de 2021.

Essas ramificações ajudaram a construir o conceito de multiverso, que passou a dominar a atual fase do MCU, que será encerrada em 2027, com o lançamento de "Vingadores: Guerras Secretas".

Doutor Destino entra nesse cenário

Robert Downey Jr. retorna à franquia em uma função completamente diferente. Depois de interpretar Tony Stark desde o início do MCU até sua despedida em "Ultimato", o ator assume o papel de Victor von Doom, o Doutor Destino.

O elenco também inclui integrantes dos Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men, além de personagens ligados a outras produções recentes da Marvel.

Vale rever 'Ultimato' antes de 'Doutor Destino'?

A própria Marvel parece ter respondido à pergunta com o relançamento de "Ultimato Encore". A nova versão chega aos cinemas com cenas adicionais e uma conexão direta com "Doutor Destino".

Ao Fandango, Joe Russo também afirmou que "Ultimato" é uma obra importante para chegar preparado ao novo filme. A intenção é criar uma ponte entre o encerramento da Saga do Infinito e o grande conflito multiversal que será desenvolvido em "Doutor Destino".

"Haverá uma conexão entre as histórias dos dois filmes. Existe uma progressão natural de 'Ultimato' para 'Doutor Destino', que também inclui todas as outras histórias que vêm acontecendo. Acho que é uma sessão essencial para acompanhar a história de 'Doutor Destino'."

"Vingadores: Ultimato Encore" chegará aos cinemas no dia 25 de setembro, enquanto "Vingadores: Doutor Destino" tem estreia marcada para 17 de dezembro.