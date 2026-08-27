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Marvel lança podcast para preparar fãs para 'Vingadores: Doutor Destino'

Em cada episódio, os apresentadores revisitam um filme da Saga do Infinito, fazem uma recapitulação da história e comentam cenas específicas

'Doomsday': novo filme da franquia 'Vingadores' chega aos cinemas em dezembro de 2026 (Marvel/Divulgação)

'Doomsday': novo filme da franquia 'Vingadores' chega aos cinemas em dezembro de 2026 (Marvel/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h53.

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A Marvel Studios lançou um novo podcast para preparar o público para "Vingadores: Doutor Destino", próximo filme da franquia que chega aos cinemas em 18 de dezembro. A produção revisitará filmes da Saga do Infinito antes da estreia do novo longa.

Chamado "Countdown to Avengers: Doomsday Official Podcast", o programa está disponível no Disney+, YouTube e em plataformas de áudio. A atração é apresentada por Iman Vellani, estrela de "Ms. Marvel", e Frank Alvarez, coapresentador do podcast de comédia "The Basement Yard".

Em cada episódio, os apresentadores revisitam um filme da Saga do Infinito, fazem uma recapitulação da história e comentam cenas específicas. A dupla também discute a trajetória dos Vingadores e especula sobre personagens, temas e acontecimentos que podem estar relacionados ao novo encontro de heróis em "Doomsday".

Qual é o calendário de lançamento?

Os episódios serão lançados semanalmente:

  • 27 de agosto: "The Avengers"
  • 3 de setembro: "Avengers: Age of Ultron"
  • 10 de setembro: "Captain America: Civil War"
  • 17 de setembro: "Avengers: Infinity War"
  • 24 de setembro: "Avengers: Endgame"

Os cinco filmes estão disponíveis no Disney+. O quinto episódio do podcast será lançado próximo ao relançamento de "Avengers: Endgame", que volta aos cinemas em 25 de setembro com a versão "Encore".

Quem estará em 'Vingadores: Doutor Destino'?

O novo filme será dirigido por Anthony e Joe Russo e produzido por Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz. A história reunirá heróis de três universos diferentes, que entrarão em rota de colisão diante de uma ameaça existencial.

O elenco inclui Robert Downey Jr. como Victor von Doom/Doutor Destino, Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell e Channing Tatum.

Também estão no filme Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena e Tenoch Huerta Mejia.

O podcast é produzido em parceria com a Omaha Productions, produtora de Peyton Manning. Iman Vellani e Frank Alvarez também participam da produção.

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