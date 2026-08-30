Quando 'Vingadores: Ultimato Encore' estreia no Disney+? Veja o que sabemos

A página de "Vingadores: Ultimato Encore" já apareceu no Disney+, sinalizando que o relançamento deve chegar ao streaming depois de sua passagem pelas salas de cinema. A Disney, porém, ainda não anunciou uma data oficial para a estreia digital.

A página já permite que os assinantes assistam ao trailer da nova versão, que será relançada nos cinemas no próximo mês.

O que é 'Ultimato Encore'?

"Vingadores: Ultimato Encore" é uma nova versão do filme de 2019, criada para o retorno do longa aos cinemas. A produção terá uma introdução inédita, conteúdo adicional e uma nova cena pós-créditos.

A versão também terá duração maior. O filme original tinha 3 horas e 1 minuto, enquanto o Encore terá 3 horas e 5 minutos, acrescentando quatro minutos ao corte exibido originalmente nos cinemas.

O relançamento ainda terá exibições em formatos especiais, incluindo IMAX e Disney Infinity Vision. Para essas sessões, os quatro minutos extras serão ampliados, criando versões diferentes do filme dependendo da tecnologia utilizada na sala.

Quando chega ao Disney+?

A existência da página indica que a Disney já cadastrou "Vingadores: Ultimato Encore" em seu sistema de streaming. Esse tipo de página pode ser criado antes da disponibilização efetiva do conteúdo e, neste caso, já apresenta informações e o trailer do relançamento.

A data de lançamento no Disney+, porém, segue indefinida. Também ainda não está confirmado qual versão do Encore será disponibilizada na plataforma, considerando as diferenças entre a edição convencional e as exibições em IMAX e Infinity Vision.

Por enquanto, o primeiro destino da nova versão continua sendo o cinema. No Brasil, "Vingadores: Ultimato Encore" chega às salas em 24 de setembro de 2026.

Confira o trailer de 'Ultimato Encore'

'Ultimato' prepara o caminho para 'Doutor Destino'

O relançamento acontece poucos meses antes de "Vingadores: Doutor Destino", quinto filme da equipe, que prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", responsável por finalizar a Saga do Multiverso.

Ao Fandango, Joe Russo também afirmou que "Ultimato" é uma obra importante para chegar preparado ao novo filme. A intenção é criar uma ponte entre o encerramento da Saga do Infinito e o grande conflito multiversal que será desenvolvido em "Doutor Destino".

"Haverá uma conexão entre as histórias dos dois filmes. Existe uma progressão natural de ‘Ultimato’ para ‘Doutor Destino’, que também inclui todas as outras histórias que vêm acontecendo. Acho que é uma sessão essencial para acompanhar a história de ‘Doutor Destino’."

Entre os nomes confirmados estão Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Letitia Wright, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

O filme também marcará o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da Fox, com Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn e Channing Tatum.

Outro elemento central será Robert Downey Jr., que retorna ao MCU como Doutor Destino depois de interpretar Tony Stark desde "Homem de Ferro".

"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2026.

Confira o trailer de 'Doutor Destino'