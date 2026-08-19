Como o 'Quarteto Fantástico' virou peça central para 'Vingadores: Doutor Destino'

O novo capítulo do Universo Cinematográfico da Marvel começa a revelar como seus principais heróis estarão conectados ao conflito de "Vingadores: Doutor Destino". O Quarteto Fantástico terá uma função diretamente ligada ao principal conflito da história: o confronto com Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.

O material apresentado pela Marvel ao longo de 2026 reforça que Reed Richards e sua família estão conectados à ameaça de uma forma que vai além de uma aparição especial.

A principal razão está no próprio vilão. Nos quadrinhos, Victor von Doom é um dos maiores adversários do Quarteto Fantástico, especialmente de Reed Richards. Segundo a própria Marvel, a relação entre os dois envolve ciência, inteligência, rivalidade pessoal e visões completamente diferentes sobre como o mundo deve ser conduzido.

O confronto também ajuda a diferenciar a participação do Quarteto daquela de outras equipes. Enquanto os Vingadores e os X-Men chegam ao conflito por diferentes caminhos, Reed já possui uma ligação pessoal e intelectual com o homem que ameaça os heróis.

'Primeiros Passos' preparou o terreno

A conexão começou a ser construída em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", de 2025. O filme apresenta Reed, Sue, Johnny e Ben em uma realidade alternativa, identificada como Terra-828. Depois da batalha contra Galactus, a história avança quatro anos e mostra Sue cuidando de Franklin Richards, filho do casal.

É nesse momento que surge a principal ponte para "Vingadores: Doutor Destino". Na cena pós-créditos, Doutor Destino aparece no Edifício Baxter diante do jovem Franklin. A sequência foi filmada durante a produção de "Doutor Destino" e funciona como uma ligação direta entre os dois filmes.

A escolha de Franklin também chama atenção porque o personagem possui enorme importância na mitologia dos quadrinhos. Ele é filho de Reed e Sue e está associado a poderes capazes de alterar a realidade.

Reed Richards ganha uma função estratégica

Reed também ocupa uma posição diferente dos demais heróis por causa de sua inteligência científica. O personagem é apresentado como uma das principais mentes do universo do Quarteto, característica que ganha ainda mais peso diante de uma ameaça relacionada ao multiverso.

A própria Marvel colocou Pedro Pascal entre os principais nomes do elenco anunciado para "Vingadores: Doutor Destino", ao lado de Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Em julho de 2025, o estúdio descreveu os integrantes do Quarteto como parte importante do encontro entre os diferentes grupos de heróis.

O filme também marca o primeiro encontro do Quarteto Fantástico com outros grandes personagens do MCU. A equipe havia sido apresentada em seu próprio universo, enquanto "Doutor Destino" coloca Reed, Sue, Johnny e Ben no mesmo cenário de personagens como Thor, Capitão América e os X-Men.

Sue Storm também entra no centro do conflito

A importância da equipe passa ainda por Sue Storm. A personagem conhece o passado de Victor e aparece diretamente relacionada às informações que o filme apresenta sobre o vilão.

No segundo trailer do filme, divulgado no último sábado, 15, a narração de Sue ajuda a contextualizar quem era Victor antes de se transformar em Doutor Destino. A relação dela com Reed e Franklin também cria uma dimensão familiar para o conflito, especialmente depois da cena pós-créditos de "Primeiros Passos".

Isso coloca a família Richards em uma posição particular dentro da guerra que se aproxima. O Quarteto conhece o adversário por uma perspectiva que os demais heróis ainda estão começando a descobrir.

Quando 'Doutor Destino' será lançado?

"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026. O filme terá Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., como principal ameaça e reunirá personagens de diferentes núcleos da Marvel em um dos maiores crossovers do MCU.

A produção também prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que tem estreia prevista para 17 de dezembro de 2027. Os dois filmes formam o encerramento da "Saga do Multiverso", fase do MCU iniciada em 2021 com "WandaVision" e marcada por histórias envolvendo diferentes realidades e versões dos personagens.