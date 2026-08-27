Preciso ver 'Vingadores: Ultimato Encore' antes de 'Doutor Destino'? Irmãos Russo respondem

Quem pretende assistir a "Vingadores: Doutor Destino" pode precisar passar antes por "Vingadores: Ultimato Encore". Segundo os irmãos Joe e Anthony Russo, a nova versão de "Vingadores: Ultimato" será essencial para acompanhar os acontecimentos do próximo filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A dupla, que foi responsável pelo fim da Saga do Infinito, está à frente de "Vingadores: Doutor Destino" e vê no relançamento de "Ultimato" uma ponte entre as duas histórias. A versão "Encore", que estreia em 25 de setembro, terá quatro minutos de conteúdo adicional e algumas alterações ao longo do filme.

Os diretores se afastaram da Marvel após "Vingadores: Ultimato", em 2019, e anunciaram seu retorno ao mundo dos super-heróis na Comic-Con de São Diego de 2024. Durante o evento, eles revelaram que, finalmente, haviam encontrado uma história interessante o suficiente para trazê-los de volta.

A história de "Vingadores: Doutor Destino" também marca o retorno de Robert Downey Jr. à Marvel, desta vez, em um papel muito diferente: o de Victor Doom.

De volta à Saga do Infinito

O sucesso de bilheteria e filme final da Saga do Infinito, "Vingadores: Ultimato", será relançado na versão "Encore", com estreia prevista para 25 de setembro.

Em conversa com o site Fandango, os irmãos Russo deixaram claro que o relançamento será uma ponte essencial entre "Vingadores: Ultimato" e "Vingadores: Doutor Destino". Para Joe Russo, existe uma progressão natural entre as histórias, que também se entrelaça com outras narrativas do MCU desenvolvidas nesse meio-tempo.

A nova versão foi classificada pelos diretores como essencial para acompanhar os acontecimentos de "Doomsday"

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Anthony Russo reforçou a importância do relançamento, chegando a afirmar que quem assistiu a "Ultimato" durante sua exibição original em 2019 não teria como prever os próximos rumos da história.

Veja o trailer de 'Vingadores: Ultimato Encore'

Quando estreia 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" será lançado no dia 17 de dezembro nos cinemas brasileiros. Segundo a Disney, a pré-venda de ingressos irá começar em 15 de setembro para salas com o selo Infinity Vision, e no dia 28 de setembro para as demais salas.