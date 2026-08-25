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Por que as Sentinelas do X-Men estarão em 'Vingadores: Doutor Destino'?

Robôs tradicionalmente associados aos X-Men aparecem sob o comando de Doutor Destino e ampliam a conexão do filme com o universo dos mutantes

'Doutor Destino': Conhecidas por perseguirem mutantes nos quadrinhos, as Sentinelas ganham uma nova função sob o comando de Victor von Doom (Divulgação/Marvel)

'Doutor Destino': Conhecidas por perseguirem mutantes nos quadrinhos, as Sentinelas ganham uma nova função sob o comando de Victor von Doom (Divulgação/Marvel)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08h00.

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O exército de Doutor Destino vai ganhar uma das armas mais reconhecíveis dos X-Men. As Sentinelas aparecem no novo trailer de "Vingadores: Doutor Destino", divulgado pela Marvel, em uma cena na qual Victor von Doom faz os robôs surgirem do chão e assume o controle das máquinas.

A presença das máquinas chama atenção porque elas pertencem a uma das histórias mais tradicionais dos mutantes. No novo filme, porém, elas aparecem ligadas ao vilão interpretado por Robert Downey Jr.

Confira o trailer abaixo e o momento em que as Sentinelas aparecem, a partir de 1:33:

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O que são as Sentinelas?

As Sentinelas são robôs gigantes criados para localizar, capturar e combater mutantes. Elas surgiram nos quadrinhos da Marvel em 1965, na edição 14 de "X-Men", e desde então se tornaram alguns dos principais inimigos da equipe.

A ideia por trás das máquinas está ligada ao medo dos mutantes. Ao longo das histórias, diferentes versões das Sentinelas foram utilizadas para perseguir a população mutante e impedir que seus poderes representassem uma ameaça aos seres humanos.

As máquinas também possuem recursos tecnológicos capazes de enfrentar diretamente os poderes dos X-Men. Dependendo da versão, elas podem identificar mutantes, resistir a ataques e adaptar suas estratégias durante os combates.

Quando elas apareceram nos cinemas?

As Sentinelas chegaram ao cinema em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", de 2014. Na produção, elas são responsáveis por caçar mutantes em um futuro devastado pela guerra.

A versão apresentada no filme tinha uma aparência mais tecnológica e lembrava máquinas de guerra futuristas. A produção também mostrou versões anteriores dos robôs durante a viagem de Wolverine ao passado.

Agora, "Vingadores: Doutor Destino" apresenta uma interpretação visual mais próxima da imagem clássica dos quadrinhos, com robôs maiores, blindados e com aparência mais mecânica.

Durante a Comic Con San Diego, em julho, o novo visual dos Sentinelas foi exibido no estande da Marvel:

Doutor Destino vai usar as Sentinelas contra os X-Men?

Essa é uma das principais perguntas deixadas pelas imagens do trailer. As Sentinelas são tradicionalmente inimigas dos mutantes, então sua utilização por Doutor Destino cria uma conexão direta entre o vilão e o conflito dos X-Men. O novo material mostra os robôs associados às forças de Victor, enquanto o filme apresenta os mutantes como parte central do grande conflito multiversal.

O que já está confirmado?

O que se sabe até agora é que as Sentinelas farão parte de "Vingadores: Doutor Destino" e aparecem associadas ao vilão. O filme também marca uma nova etapa para os X-Men dentro do MCU, reunindo personagens que originalmente pertenciam ao universo cinematográfico da Fox com os heróis estabelecidos pela Marvel Studios.

"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026 e prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que estreia no dia 17 de dezembro de 2027 e encerra o arco da "Saga do Multiverso".

Os X-Men serão o centro da próxima fase

O futuro dos X-Men também já começa a ser desenhado pela Marvel para o período após "Vingadores: Guerras Secretas". Em entrevista ao Watching Hollywood, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, afirmou que o novo universo será mais simples de acompanhar e terá os mutantes como parte central. "E, em sua essência... estarão os X-Men", declarou o executivo.

Feige também confirmou que o novo filme dos X-Men chegará depois de "Guerras Secretas". Em julho, durante um evento na China, ele afirmou: "Depois de 'Vingadores: Guerras Secretas', virão os mutantes e os X-Men, o que sempre foi um sonho meu".

A Marvel já confirmou que o novo longa será dirigido por Jake Schreier e terá um elenco renovado, com nomes como Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Inde Navarrette e Maya Boyd. O filme está previsto para 5 de maio de 2028.

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