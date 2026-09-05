'Vingadores': Cillian Murphy pode ser outro Doutor Destino? Entenda a teoria

'Doutor Destino': nova teoria imagina Cillian Murphy como uma versão ainda mais perigosa de Victor von Doom (Andreas Rentz/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08h53.
Robert Downey Jr. foi anunciado como o Victor von Doom do Universo Cinematográfico da Marvel, mas uma nova teoria envolvendo Cillian Murphy sugere que ele pode não ser o único ator a interpretar o vilão em "Vingadores: Doutor Destino". A possibilidade resgata um dos fancasts mais populares entre os fãs antes da escalação oficial de Downey Jr. e acrescenta uma nova camada ao mistério do próximo filme dos Vingadores.
A ideia ganhou espaço justamente pela natureza multiversal da atual fase do MCU. Com diferentes realidades e variantes de personagens estabelecidas pela franquia, a existência de mais de uma versão de Victor von Doom seria compatível com as regras apresentadas nas produções recentes.
Antes de Robert Downey Jr. assumir o papel, Cillian Murphy era frequentemente citado por fãs como uma das escolhas ideais para interpretar o vilão.
O site Legado da Marvel já havia destacado essa possibilidade em fevereiro deste ano, quando rumores apontaram que o MCU poderia ter outro intérprete para Victor von Doom depois de "Vingadores: Doutor Destino" e "Vingadores: Guerras Secretas". Na ocasião, Murphy apareceu entre os nomes mais desejados pelos fãs para assumir o personagem após um eventual reboot.
A nova teoria leva essa ideia para "Doutor Destino" e sugere que Murphy poderia interpretar uma versão diferente do vilão, enquanto Downey Jr. viveria o Doutor Destino principal apresentado pela Marvel.
Cillian Murphy is the real Doctor Doom and RDJ is just the mask
byu/carnage_maximum inMCUTheories
A hipótese também combina com uma possibilidade recorrente nas histórias de multiverso: versões diferentes de um mesmo personagem podem possuir personalidades, origens e objetivos completamente distintos.
Nesse cenário, o Victor von Doom de Cillian Murphy poderia representar uma variante mais cruel do personagem. A versão de Downey Jr., por sua vez, continuaria como o grande antagonista de "Vingadores: Doutor Destino".
Até o momento, porém, não existe confirmação oficial da Marvel sobre a participação de Murphy no filme.
so robert downey jr or cillian murphy as doom? 👀🤷🏻♂️ pic.twitter.com/n9RoLO4IGL
— junnn (@ancientvcent) August 15, 2026
A escolha de Downey Jr. como Doutor Destino continua sendo um dos elementos mais comentados do projeto. O ator retorna ao MCU depois de encerrar sua trajetória como Tony Stark em "Vingadores: Ultimato", agora interpretando o principal vilão de "Vingadores: Doutor Destino".
A semelhança entre Tony Stark e o Doutor Destino de Robert Downey Jr. também já foi abordada pelos irmãos Russo. Em entrevista à Soundsphere Magazine, em julho, Joe Russo foi questionado sobre uma cena de "Vingadores: Doutor Destino" que explicaria por que Victor von Doom tem o mesmo rosto de Stark. O diretor evitou revelar detalhes da trama, mas afirmou que tudo fará sentido quando os filmes forem assistidos.
"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. Ele prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que será lançado no dia 17 de dezembro de 2027 e promete encerrar o arco da "Saga do Multiverso" da Marvel.