'Vingadores': Cillian Murphy pode ser outro Doutor Destino? Entenda a teoria

Robert Downey Jr. foi anunciado como o Victor von Doom do Universo Cinematográfico da Marvel, mas uma nova teoria envolvendo Cillian Murphy sugere que ele pode não ser o único ator a interpretar o vilão em "Vingadores: Doutor Destino". A possibilidade resgata um dos fancasts mais populares entre os fãs antes da escalação oficial de Downey Jr. e acrescenta uma nova camada ao mistério do próximo filme dos Vingadores.

A ideia ganhou espaço justamente pela natureza multiversal da atual fase do MCU. Com diferentes realidades e variantes de personagens estabelecidas pela franquia, a existência de mais de uma versão de Victor von Doom seria compatível com as regras apresentadas nas produções recentes.

Cillian Murphy como outro Doutor Destino

Antes de Robert Downey Jr. assumir o papel, Cillian Murphy era frequentemente citado por fãs como uma das escolhas ideais para interpretar o vilão.

O site Legado da Marvel já havia destacado essa possibilidade em fevereiro deste ano, quando rumores apontaram que o MCU poderia ter outro intérprete para Victor von Doom depois de "Vingadores: Doutor Destino" e "Vingadores: Guerras Secretas". Na ocasião, Murphy apareceu entre os nomes mais desejados pelos fãs para assumir o personagem após um eventual reboot.

A nova teoria leva essa ideia para "Doutor Destino" e sugere que Murphy poderia interpretar uma versão diferente do vilão, enquanto Downey Jr. viveria o Doutor Destino principal apresentado pela Marvel.

Um Doutor Destino ainda mais perigoso

A hipótese também combina com uma possibilidade recorrente nas histórias de multiverso: versões diferentes de um mesmo personagem podem possuir personalidades, origens e objetivos completamente distintos.

Nesse cenário, o Victor von Doom de Cillian Murphy poderia representar uma variante mais cruel do personagem. A versão de Downey Jr., por sua vez, continuaria como o grande antagonista de "Vingadores: Doutor Destino".

Até o momento, porém, não existe confirmação oficial da Marvel sobre a participação de Murphy no filme.

so robert downey jr or cillian murphy as doom? 👀🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/n9RoLO4IGL — junnn (@ancientvcent) August 15, 2026

O mistério envolvendo Robert Downey Jr.

A escolha de Downey Jr. como Doutor Destino continua sendo um dos elementos mais comentados do projeto. O ator retorna ao MCU depois de encerrar sua trajetória como Tony Stark em "Vingadores: Ultimato", agora interpretando o principal vilão de "Vingadores: Doutor Destino".

A semelhança entre Tony Stark e o Doutor Destino de Robert Downey Jr. também já foi abordada pelos irmãos Russo. Em entrevista à Soundsphere Magazine, em julho, Joe Russo foi questionado sobre uma cena de "Vingadores: Doutor Destino" que explicaria por que Victor von Doom tem o mesmo rosto de Stark. O diretor evitou revelar detalhes da trama, mas afirmou que tudo fará sentido quando os filmes forem assistidos.

"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. Ele prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que será lançado no dia 17 de dezembro de 2027 e promete encerrar o arco da "Saga do Multiverso" da Marvel.

Confira o trailer do filme