'Vingadores: Doutor Destino': quais são os três universos que colidem no filme?

O próximo grande evento da Marvel vai colocar personagens de diferentes fases da franquia no mesmo conflito.

"Vingadores: Doutor Destino" terá heróis de três universos distintos em uma colisão que pode mudar o destino do multiverso. A própria sinopse do filme divulgada pela Marvel, descreve o longa como uma história em que esses três universos seguem para uma rota de colisão mortal.

A formação desse encontro reúne personagens que, até pouco tempo atrás, pertenciam a franquias completamente separadas. Entenda quais são as três realidades envolvidas e quem vem de cada uma delas:

Terra-616: o universo principal da Marvel

O primeiro universo é a Terra-616, realidade principal do Universo Cinematográfico Marvel.

É nesse universo que estão os Vingadores apresentados ao longo da Saga do Infinito e da atual Saga do Multiverso. Sam Wilson, Thor, Shang-Chi, Yelena Belova, Bucky Barnes, Shuri e outros personagens fazem parte desse núcleo.

A Terra-616 também reúne diferentes grupos formados nos últimos filmes, incluindo os Novos Vingadores e os personagens de Wakanda.

Essa é a realidade que concentra a maior parte das histórias do MCU desde "Homem de Ferro", lançado em 2008.

Pantera Negra: Wakanda é um país fictício do filme da Marvel (Imdb/Divulgação)

Terra-828: o universo do Quarteto Fantástico

O segundo universo é a Terra-828, realidade apresentada em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

Essa versão do Quarteto Fantástico vive em uma realidade alternativa com estética retrofuturista e ambientação inspirada nos anos 1960. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm são os principais representantes desse universo.

A existência dessa realidade é especialmente importante para "Vingadores: Doutor Destino" porque permite que o Quarteto Fantástico participe do conflito sem precisar pertencer originalmente à Terra-616.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach retornam aos papéis no novo filme.

Terra-10005: o universo dos X-Men

O terceiro universo é a Terra-10005, associada aos filmes dos X-Men produzidos pela Fox.

É dessa realidade que vêm personagens interpretados por atores que marcaram a franquia original, como Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Rebecca Romijn e Channing Tatum.

O retorno desse elenco conecta diretamente "Vingadores: Doutor Destino" ao universo dos filmes que começaram com "X-Men", de 2000.

X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido (Divulgação / Fox)

Por que os três universos vão colidir?

A resposta está nas incursões, conceito apresentado anteriormente no MCU em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

Uma incursão acontece quando diferentes universos entram em rota de colisão, colocando suas próprias existências em risco. Esse conceito ganhou ainda mais importância dentro da Saga do Multiverso e agora será levado ao centro da trama de "Vingadores: Doutor Destino".

E onde entra o Doutor Destino?

Robert Downey Jr. retorna ao MCU em um novo papel: Victor von Doom, o Doutor Destino. O ator, que interpretou Tony Stark durante mais de uma década, agora assume o principal antagonista de "Vingadores: Doutor Destino".

Destino estará no centro da crise que coloca diferentes grupos de heróis em confronto e ameaça a existência de seus universos.

A Marvel ainda mantém detalhes importantes da história sob sigilo, especialmente sobre os planos de Doutor Destino e sua relação com o conflito entre os diferentes universos. As prévias divulgadas, porém, já indicam que Victor von Doom terá uma ligação importante com o Quarteto Fantástico e será peça central na crise que movimentará o filme.

O encontro prepara o terreno para 'Guerras Secretas'

"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas no dia 17 de dezembro e será o primeiro capítulo de uma história que continuará em "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 17 de dezembro de 2027, que encerrará a Saga do Multiverso.

Confira o trailer de 'Doutor Destino':



X-men será o futuro da Marvel

O futuro dos X-Men também já começa a ser desenhado pela Marvel para o período após "Vingadores: Guerras Secretas". Em entrevista ao Watching Hollywood, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, afirmou que o novo universo será mais simples de acompanhar e terá os mutantes como parte central. "E, em sua essência... estarão os X-Men", declarou o executivo.

Feige também confirmou que o novo filme dos X-Men chegará depois de "Guerras Secretas". Em julho, durante um evento na China, ele afirmou: "Depois de 'Vingadores: Guerras Secretas', virão os mutantes e os X-Men, o que sempre foi um sonho meu".

A Marvel já confirmou que o novo longa será dirigido por Jake Schreier e terá um elenco renovado, com nomes como Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Inde Navarrette e Maya Boyd. O filme está previsto para 5 de maio de 2028.