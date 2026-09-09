Produzida pelo streaming Prime Video, a série 'Carrie, A Estranha', baseada em um dos sucessos do escritor Stephen King, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira, 9.

Criada por Mike Flanagan, responsável por produções como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite", o seriado promete atualizar a história para os dias atuais, usando elementos como redes sociais e cyberbullying, sem abandonar os poderes telecinéticos de Carrie White.

A história da nova série de 'Carrie'

A produção é descrita pelo Prime Video como uma reinvenção contemporânea do romance publicado por Stephen King em 1974. Na nova versão, Carrie White continua sendo uma adolescente deslocada, que passou a vida praticamente isolada dentro de casa ao lado da mãe, Margaret, extremamente controladora e protetora.

A história começa a mudar após a morte repentina de seu pai. Obrigada a enfrentar o ambiente hostil do ensino médio, Carrie passa a lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais.

Ao mesmo tempo, ela começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos, que se intensificam conforme sua adolescência avança.

Segundo o Prime Video, os oito episódios expandem a narrativa original ao aprofundar os personagens e mostrar como pequenas decisões do cotidiano conduzem aos acontecimentos que culminam na noite que mudou para sempre a história de Carrie.

Quando estreia 'Carrie'?

Com oito episódios, a série será lançada em 7 de outubro pelo Prime Video.

Elenco

A protagonista será interpretada por Summer Howell, escolhida para o papel após um processo de seleção que reuniu mais de mil atores.

O elenco principal também reúne Samantha Sloyan, como Margaret White, Siena Agudong, como Sue Snell, Alison Thornton, como Chris Hargensen, Joel Oulette, como Tommy Ross, Josie Tota, como Tina, Arthur Conti, como Billy, Thalia Dudek, como Emaline, Amber Midthunder, como Miss Desjardin, e Matthew Lillard, como o diretor Grayle.

Assista ao trailer de 'Carrie':