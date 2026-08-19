Por que diretor de 'Homem-Aranha' recusou oferta para dirigir 'Vingadores: Doutor Destino'

Marvel Studios: Daniel Cretton teve que ser realocado no estúdio após o cancelamento de "Avengers: The Kang Dynasty" (Reprodução/Instagram/@destindaniel)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12h48.
Daniel Cretton é um dos nomes responsáveis pelo mais recente sucesso da Marvel Studios, "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O longa-metragem bateu US$ 2 bilhões de bilheteria no último fim de semana.
O diretor já dirigiu outros projetos da Marvel. Sua estreia no Universo Cinematográfico (MCU) aconteceu em 2021, com “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"; ele, então, seguiu para dirigir "Magnum", série cancelada após apenas uma temporada.
O sucesso de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se torna ainda mais impressionante com a informação de que Cretton não deveria ter dirigido o filme.
Após o sucesso de “Shang-Chi”, o diretor assinou contrato para trabalhar em “Avengers: The Kang Dynasty”, previsto como o próximo grande filme da Marvel Studios, com lançamento marcado para 25 de maio.
Com roteiro de Michael Waldron, o longa-metragem acompanhava Kang, interpretado por Jonathan Majors. O vilão foi apresentado no final da primeira temporada de "Loki", em 2021, antes de fazer sua estreia oficial no cinema em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, de 2023.
Poucos meses após a estreia do filme, Majors foi acusado e, posteriormente, considerado culpado de duas contravenções envolvendo agressão e assédio. Por isso, o projeto foi descartado e o próximo filme da Marvel foi reformulado para "Vingadores: Doutor Destino".
Em entrevista ao The Wrap, Cretton revelou que lhe foi oferecida a oportunidade de dirigir "Vingadores: Doutor Destino", mas que ele “não conseguiu encontrar uma forma de se conectar com ele”.
“Quando disse a Kevin Feige que não achava que eu era a pessoa certa para aquilo, ele mencionou o ‘Homem-Aranha’ durante a conversa; isso foi um grande alívio para mim, porque eu achava que ele simplesmente diria: ‘Ok, até mais’”, relatou Cretton.
Depois da conversa, o diretor não recebeu mais notícias e seguiu em frente com outros projetos até Feige entrar em contato novamente. Um mês depois, Cretton teve uma reunião com Amy Pascal, produtora da franquia “Homem-Aranha”, que lhe informou que eles estavam trabalhando em um roteiro.
Mais uma vez, ele não teve notícias e continuou trabalhando em seus outros projetos, até seis meses depois, receber uma ligação de Pascal: “Ainda não temos um roteiro, mas queremos muito que você faça este filme”.
Com a realocação de Daniel Cretton para "Homem-Aranha: Um Novo Dia", os famosos "Irmãos Russo" assumiram o projeto de "Vingadores: Doutor Destino".
Anthony Russo e Joe Russo foram responsáveis por alguns dos longas-metragens mais importantes da Marvel Studios, entre eles "Vingadores: Ultimato" e "Vingadores: Guerra Infinita", que encerraram a fase anterior do estúdio.