O que assistir antes de 'Vingadores: Doutor Destino'? O Disney+ respondeu essa pergunta

A contagem regressiva para "Vingadores: Doutor Destino" ganhou um reforço para quem quer revisar os principais acontecimentos antes do novo filme dos Vingadores. O Disney+ selecionou 14 filmes e uma série da Marvel para preparar o público para o longa, que reunirá personagens do MCU, dos X-Men e do Quarteto Fantástico.

Os 15 títulos escolhidos pelo Disney+

A lista funciona como um "esquenta" para quem quer acompanhar os principais elementos que devem chegar a "Vingadores: Doutor Destino".

Em ordem de exibição, os títulos são:

"X-Men" (2000)

"X2" (2003)

"Capitão América: O Primeiro Vingador" (2011)

"Os Vingadores" (2012)

"Vingadores: Guerra Infinita" (2018)

"Vingadores: Ultimato" (2019)

"Loki" (2021)

"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021)

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021)

"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022)

"Capitão América: Admirável Mundo Novo" (2025)

"Deadpool & Wolverine" (2024)

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022)

" Thunderbolts " (2025)

" "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (2025)

A seleção está disponível dentro da coleção especial do Disney+ intitulada "Countdown to Doomsday" (Contagem Regressiva para Doutor Destino", em português), criada para concentrar produções consideradas relevantes antes do lançamento.

X-Men ganham espaço na preparação

A presença de "X-Men" e "X2" logo no início da seleção traz um significado oculto. Os dois filmes apresentam a formação original dos mutantes, que retornará em "Vingadores: Doutor Destino", agora diretamente envolvida em uma história da Marvel Studios.

Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming e Kelsey Grammer estão entre os atores da antiga franquia que retornam como seus respectivos personagens. Channing Tatum também reprisa Gambit após sua participação em "Deadpool & Wolverine".

Apenas dois filmes da franquia dos mutantes na lista. Produções como "X-Men: O Confronto Final" e "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" ficaram fora da seleção.

A 'Saga do Infinito' ainda é fundamental

O Disney+ também escolheu quatro capítulos importantes da trajetória dos Vingadores: "Capitão América: O Primeiro Vingador", "Os Vingadores", "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato".

A seleção revisita a origem de Steve Rogers e os principais acontecimentos que definiram a formação dos Vingadores e a batalha contra Thanos. "Guerra Infinita" e "Ultimato" também estabelecem consequências que continuam influenciando o MCU após o encerramento da Saga do Infinito.

A escolha da série "Loki" acrescenta outro elemento central à preparação: o multiverso. A série acompanha uma versão alternativa de Loki e apresenta a Autoridade de Variância Temporal, além de desenvolver conceitos ligados às diferentes linhas do tempo e à expansão do multiverso.

Multiverso conecta as diferentes franquias

É nessa segunda metade da seleção que o caminho até "Vingadores: Doutor Destino" fica mais evidente.

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" coloca Peter Parker no centro de uma história envolvendo diferentes universos. Já "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" aprofunda o conceito de realidades alternativas e apresenta as incursões, fenômeno que pode ter consequências importantes para o futuro do MCU.

"Deadpool & Wolverine" amplia ainda mais essa conexão ao levar personagens da antiga Marvel da Fox para uma trama diretamente ligada ao multiverso.

Os novos grupos que chegam ao filme

Os títulos mais recentes da lista apresentam personagens que ganharam espaço no MCU após "Ultimato".

"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" retoma a história de Wakanda e de Shuri. "Capitão América: Admirável Mundo Novo" acompanha Sam Wilson consolidado como o novo Capitão América, enquanto "Thunderbolts" reúne personagens que passam a ocupar uma posição importante no cenário de heróis do MCU.

Por fim, "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" apresenta a versão da Primeira Família da Marvel que participará de "Vingadores: Doutor Destino". O filme também termina com uma conexão direta com o próximo capítulo da franquia, já que o Quarteto Fantástico está confirmado no elenco do crossover.

'Doutor Destino' será o grande encontro desses personagens

A lista do Disney+ deixa clara a dimensão do próximo filme. "Vingadores: Doutor Destino" reunirá personagens de diferentes universos e fases da Marvel, colocando os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men diante de uma ameaça comum.

Robert Downey Jr. retorna ao MCU em um novo papel como Doutor Destino, enquanto os integrantes da formação original dos X-Men voltam a interpretar seus personagens clássicos.

O filme, que estreia no dia 17 de dezembro de 2026, será o próximo grande crossover do MCU antes de "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para o dia 17 de dezembro de 2027 e promete fechar o arco da "Saga do Multiverso".

Confira o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino':