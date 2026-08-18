'Vingadores': o que são as incursões e por que elas ameaçam os universos da Marvel?

O multiverso da Marvel chegou a um ponto em que uma ameaça pode ser grande demais até para os Vingadores. Quando diferentes realidades começam a ocupar o mesmo espaço, o problema deixa de ser salvar uma cidade, um planeta ou uma única linha do tempo. É aí que entram as incursões.

O conceito foi apresentado ao público em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", de 2022, e se tornou uma das peças mais importantes para compreender a crise que a Marvel vem construindo em torno de seus próximos grandes eventos.

O que é uma incursão?

Uma incursão acontece quando duas Terras pertencentes a universos diferentes começam a colidir. O processo ameaça as duas realidades e pode levar à destruição de um ou dos dois universos.

A explicação foi dada por Reed Richards, o Senhor Fantástico, durante "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". No filme, o personagem revela que as incursões estão relacionadas à instabilidade das barreiras entre diferentes universos.

O resultado é uma espécie de colisão cósmica. Duas versões da Terra passam a ocupar a mesma região do espaço-tempo, criando uma situação em que a sobrevivência de uma realidade pode depender do destino da outra.

Como isso apareceu no MCU?

A primeira grande demonstração do fenômeno aconteceu em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". Na produção, é revelado que a Terra-838 já havia enfrentado uma incursão. O responsável pelo desastre foi uma variante do Doutor Estranho, que utilizou o Dreamwalking para tentar encontrar uma forma de derrotar Thanos.

A consequência foi devastadora para aquela realidade. O universo começou a entrar em colapso e a Terra-838 conseguiu sobreviver após a destruição da realidade que estava colidindo com ela.

O próprio Doutor Estranho também ficou ligado ao problema. Na cena pós-créditos do filme, Clea aparece para avisar que ele provocou uma nova incursão e precisa ajudá-la a resolver o problema.

Esse detalhe colocou a ameaça diretamente no caminho do personagem e abriu uma porta para que o conceito voltasse a aparecer na "Saga do Multiverso".

Por que as incursões são tão perigosas?

Segundo o site Legado da Marvel, o maior problema está no efeito dominó. Nos quadrinhos, as incursões provocam uma contração progressiva do multiverso. Cada colisão acelera o surgimento de novas incursões, criando uma reação em cadeia que pode levar à destruição de todas as realidades.

Existe uma saída extrema: destruir uma das Terras antes que a colisão seja concluída. Dessa forma, a outra realidade pode sobreviver.

A solução coloca os personagens diante de uma escolha impossível. Para preservar bilhões de vidas em seu próprio universo, seria preciso destruir outro mundo habitado por pessoas que também possuem suas próprias versões de heróis e sociedades.

Essa ideia ocupa um papel central na história em quadrinhos que inspirou "Vingadores: Guerras Secretas".

A conexão com 'Guerras Secretas'

Nos quadrinhos de 2015, escritos por Jonathan Hickman, as incursões são o mecanismo que leva o multiverso ao colapso.

Os acontecimentos culminam em "Guerras Secretas", quando diferentes realidades deixam de existir e seus fragmentos são reunidos em Battleworld, um planeta formado a partir dos restos de universos destruídos. No centro desse novo mundo está o Doutor Destino, que assume o controle da realidade.

A história dos quadrinhos é uma das principais referências para entender por que as incursões ganharam tanta importância dentro da atual Saga do Multiverso. A Marvel Studios ainda mantém em segredo como esse conceito será adaptado para o cinema.

O que isso significa para 'Vingadores'?

A existência de múltiplas versões de personagens já estabeleceu uma das principais características da atual fase da Marvel. Agora, as incursões oferecem uma ameaça capaz de conectar essas diferentes realidades em uma mesma crise.

Isso abre espaço para encontros entre personagens de universos distintos e cria uma justificativa dentro da história para reunir diferentes versões de heróis, vilões e equipes.

O conceito também ajuda a explicar por que "Vingadores: Doutor Destino" e "Vingadores: Guerras Secretas" podem representar uma mudança de escala para o MCU.

Nos quadrinhos, a sequência de incursões levou à destruição do multiverso e preparou o cenário para "Guerras Secretas". A Marvel Studios pode seguir um caminho próprio, mas o conceito já apresentado no cinema fornece uma ponte direta para uma história sobre o colapso das realidades.

Qual é a trama de 'Vingadores: Doutor Destino'?

O filme vai abordar o colapso do multiverso provocado pelas incursões. Em meio ao caos, Victor von Doom, vivido por Robert Downey Jr., assume o controle da situação e coloca os heróis diante de uma ameaça que exige uma união inédita. Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men precisarão se juntar para tentar impedir a destruição do multiverso.

"Vingadores: Doutor Destino" estreia no dia 17 de dezembro.