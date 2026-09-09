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Com Tom Cruise irreconhecível, 'Digger' lança trailer final; veja data de estreia no Brasil

A história começa quando Digger Rockwell causa um acidente catastrófico em uma plataforma de petróleo, desencadeando uma crise global que ameaça o futuro do planeta

(Warner/Youtube/Reprodução)

(Warner/Youtube/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15h27.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 15h54.

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O filme ‘Digger’, dirigido pelo vencedor do Oscar Alejandro González Iñárritu, ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 9. Estrelado por Tom Cruise, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de outubro. 

A história começa quando Digger Rockwell (Tom Cruise) causa um acidente catastrófico em uma plataforma de petróleo, desencadeando uma crise global que ameaça o futuro do planeta. Entre reuniões, discussões militares e momentos de puro caos, a prévia destaca o tom irônico do longa. 

O elenco conta ainda com Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons

Sobre 'Digger'

No longa, o homem mais poderoso do mundo embarca em uma missão frenética para provar que é o salvador da humanidade antes que o desastre que ele mesmo provocou destrua o planeta. 

Tom Cruise estrela o filme ao lado do vencedor do Oscar, Riz Ahmed; de John Goodman; Sandra Hüller, indicada ao Oscar; Michael Stuhlbarg; e Jesse Plemons, indicado ao Oscar.  

Quando 'Digger' estreia nos cinemas?

Digger foi filmado inteiramente em VistaVision e será lançado nas salas IMAX e de cinema a partir de 30 de setembro de 2026, e no Brasil no dia 1º de outubro, com distribuição da Warner Bros. Pictures. 

Assista ao trailer de 'Digger':

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