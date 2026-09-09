Com Tom Cruise irreconhecível, 'Digger' lança trailer final; veja data de estreia no Brasil

O filme ‘Digger’, dirigido pelo vencedor do Oscar Alejandro González Iñárritu, ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 9. Estrelado por Tom Cruise, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de outubro.

A história começa quando Digger Rockwell (Tom Cruise) causa um acidente catastrófico em uma plataforma de petróleo, desencadeando uma crise global que ameaça o futuro do planeta. Entre reuniões, discussões militares e momentos de puro caos, a prévia destaca o tom irônico do longa.

O elenco conta ainda com Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons.

Sobre 'Digger'

No longa, o homem mais poderoso do mundo embarca em uma missão frenética para provar que é o salvador da humanidade antes que o desastre que ele mesmo provocou destrua o planeta.

Tom Cruise estrela o filme ao lado do vencedor do Oscar, Riz Ahmed; de John Goodman; Sandra Hüller, indicada ao Oscar; Michael Stuhlbarg; e Jesse Plemons, indicado ao Oscar.

Quando 'Digger' estreia nos cinemas?

Digger foi filmado inteiramente em VistaVision e será lançado nas salas IMAX e de cinema a partir de 30 de setembro de 2026, e no Brasil no dia 1º de outubro, com distribuição da Warner Bros. Pictures.

Assista ao trailer de 'Digger':