De Thor a Magneto: veja os 30 personagens confirmados em ‘Vingadores: Doutor Destino’

O elenco de "Vingadores: Doutor Destino" já é um dos maiores da história do Universo Cinematográfico da Marvel. Com heróis de diferentes fases do MCU, personagens dos X-Men, integrantes do Quarteto Fantástico e antigos rostos da franquia, o filme tem 30 atores oficialmente confirmados pela Disney até o momento. Veja a lista abaixo:

Doutor Destino - Robert Downey Jr.

Steve Rogers/Capitão América - Chris Evans

Thor - Chris Hemsworth

Reed Richards/Senhor Fantástico - Pedro Pascal

Scott Lang/Homem-Formiga - Paul Rudd

Sam Wilson/Capitão América - Anthony Mackie

Yelena Belova - Florence Pugh

Sue Storm/Mulher Invisível - Vanessa Kirby

Ben Grimm/Coisa - Ebon Moss-Bachrach

John Walker/Agente Americano - Wyatt Russell

Gambit - Channing Tatum

Shang-Chi - Simu Liu

Magneto - Ian McKellen

Loki - Tom Hiddleston

Ciclope - James Marsden

Professor Xavier - Patrick Stewart

Tocha Humana - Joseph Quinn

Bucky Barnes - Sebastian Stan

Guardião Vermelho - David Harbour

Shuri - Letitia Wright

Sentinela - Lewis Pullman

Fera - Kelsey Grammer

Cassie Lang - Kathryn Newton

Joaquin Torres/Falcão - Danny Ramirez

M'Baku - Winston Duke

Noturno - Alan Cumming

Fantasma - Hannah John-Kamen

Mística - Rebecca Romijn

Namora - Mabel Cadena

Namor - Tenoch Huerta Mejía

Quais os destaques do elenco de 'Doutor Destino'?

Robert Downey Jr. retorna ao Universo Marvel em um papel completamente diferente. O ator interpreta Victor von Doom, o Doutor Destino, principal ameaça do filme.

A escalação marca o retorno de Downey ao MCU depois da despedida de Tony Stark em "Vingadores: Ultimato", de 2019. A Marvel confirmou que o personagem vivido pelo ator agora é Victor von Doom.

Entre os atores já confirmados estão Chris Hemsworth como Thor, ao lado de Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitão América, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga e Letitia Wright como Shuri.

O elenco também inclui Florence Pugh como Yelena Belova, Wyatt Russell como John Walker/Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hannah John-Kamen como Fantasma, Simu Liu como Shang-Chi, Winston Duke como M'Baku, Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcão e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela.

Quarteto Fantástico também entra na batalha

O novo Quarteto Fantástico terá participação importante no encontro de universos. Pedro Pascal retorna como Reed Richards, o Senhor Fantástico. Vanessa Kirby interpreta Sue Storm, a Mulher Invisível, enquanto Joseph Quinn vive Johnny Storm, o Tocha Humana. Ebon Moss-Bachrach completa o grupo como Ben Grimm, o Coisa.

Os quatro chegam ao filme depois de protagonizarem "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", lançado em 2025.

X-Men estão de volta

A reunião também resgata personagens dos antigos filmes dos X-Men. Patrick Stewart retorna como Professor Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Rebecca Romijn como Mística, Kelsey Grammer como Fera e Alan Cumming como Noturno.

Channing Tatum também participa como Gambit, personagem que o ator interpretou anteriormente em "Deadpool & Wolverine", de 2024.

E Steve Rogers?

Um dos maiores retornos confirmados é o de Chris Evans como Steve Rogers. A participação é uma das mais comentadas por fãs, porque o personagem encerrou sua trajetória principal em "Vingadores: Ultimato", quando voltou ao passado para viver ao lado de Peggy Carter.

Loki também está entre os confirmados

Tom Hiddleston retorna como Loki, ampliando ainda mais a conexão do filme com a Saga do Multiverso. O personagem ganhou papel central na construção das diferentes realidades do MCU por meio das duas temporadas de "Loki", série do Disney+.

Elenco ainda pode aumentar

Apesar da quantidade impressionante de nomes já anunciados, a Marvel ainda pode revelar novas participações. Por isso, o número de personagens que efetivamente aparecerão em cena pode superar o elenco atualmente confirmado.

A própria descrição oficial do filme resume a proposta como um encontro entre heróis de três universos distintos, colocados em rota de colisão diante de uma ameaça representada pelo Doutor Destino.

Quando estreia 'Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026 e prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que estreia no dia 17 de dezembro de 2027, encerrando a Saga do Multiverso.