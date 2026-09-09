Hwasa: conheça a estrela do K-pop que estreia no Palco Mundo do Rock in Rio

Hwasa está prestes a escrever um capítulo inédito na história do Rock in Rio. A cantora sul-coreana será a primeira artista solo de K-pop a se apresentar no Palco Mundo, principal palco do festival.

A apresentação acontece nesta sexta-feira, 11, mesmo dia em que o grupo Stray Kids será headliner. A edição de 2026 também marca a estreia do K-pop no Rock in Rio.

Quem é Hwasa?

Nascida Ahn Hye-jin, Hwasa tem 31 anos e começou a carreira profissional em 2014, quando estreou como integrante do Mamamoo.

O grupo era formado também por Solar, Moonbyul e Wheein e tinha a empresa RBW como responsável pela carreira. A primeira música lançada pelo quarteto foi "Mr. Ambiguous", parte do EP "Hello".

O Mamamoo rapidamente ganhou espaço entre os principais grupos femininos da indústria sul-coreana. Em 2018, as integrantes vieram ao Brasil pela primeira vez para divulgar o álbum "Red Moon" e a faixa "Egotistic".

Carreira solo

Hwasa começou a construir sua trajetória individual em 2019, quando lançou "Twit". A música alcançou destaque nas paradas sul-coreanas e apresentou uma faceta mais autoral da cantora, combinando pop, R&B e elementos de hip-hop com uma performance marcada por sua presença de palco.

No ano seguinte, ela lançou o primeiro álbum solo, "María". A faixa-título se tornou um de seus maiores sucessos e ultrapassou 357 milhões de visualizações no YouTube.

O trabalho também consolidou Hwasa como uma das integrantes do Mamamoo com maior projeção individual.

Uma nova fase com Psy

Em 2023, o Mamamoo passou a seguir caminhos separados, mantendo reuniões esporádicas como grupo. No mesmo período, Hwasa assinou contrato com a P Nation, empresa comandada pelo cantor e produtor Psy. A mudança abriu uma nova etapa em sua carreira solo.

Sob o novo selo, ela lançou músicas como "I'm a B", "I Love My Body", "NA", "Star" e "Good Goodbye".

Hwasa celebra chegada ao Rock in Rio

Segundo a programação oficial do festival, a cantora sobe ao palco às 19h. No mesmo dia, o público também poderá assistir a Nexz, outro grupo de K-pop, às 16h40, Alok, às 21h20, e Stray Kids, atração principal da noite, à 0h05.

"Como alguém que ama muito o Brasil, ser convidada para o palco do maior festival do país é uma enorme honra para mim e para a empresa. Então, planejo dar o meu melhor e me preparar com muita paixão, impulsionada pelo meu amor pelo Brasil", disse Hwasa à Billboard Korea.

Segundo o portal Tracklist, este deve ser o setlist do show da sul-coreana no Rock in Rio: