Qual é a ordem cronológica das séries da Marvel?

Para quem acompanha o Universo Cinematográfico da Marvel, a ordem de lançamento das produções nem sempre corresponde à sequência dos acontecimentos. Com viagens no tempo, multiverso e histórias ambientadas em diferentes períodos, montar uma maratona cronológica exige atenção aos eventos de cada série.

A própria Marvel passou a organizar as produções dessa maneira no Disney+. As antigas séries da Netflix também foram incorporadas à chamada Linha do Tempo Sagrada, colocando personagens como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Justiceiro dentro da cronologia do MCU.

A decisão também foi refletida diretamente no Disney+, que passou a apresentar as séries da Netflix dentro da seção de ordem cronológica do MCU. Confira a lista:

Ordem cronológica das séries da Marvel

"Olhos de Wakanda" : 1260 e 1200 antes de Cristo, além de períodos em 1400 e 1896. A animação percorre diferentes momentos da história de Wakanda , acompanhando missões dos Hatut Zeraze para recuperar artefatos de Vibranium. A própria Marvel descreve a produção como uma história que atravessa séculos;

: 1260 e 1200 antes de Cristo, além de períodos em 1400 e 1896. A animação percorre diferentes momentos da história de , acompanhando missões dos para recuperar artefatos de Vibranium. A própria descreve a produção como uma história que atravessa séculos; "Curta Marvel: Artigo 47" : 2012;

: 2012; "Eu Sou Groot" : 2014;

: 2014; "Demolidor" , temporada 1: 2015;

, temporada 1: 2015; "Jessica Jones" , temporada 1: 2015;

, temporada 1: 2015; "Demolidor" , temporada 2: 2015;

, temporada 2: 2015; "Luke Cage" , temporada 1: 2015;

, temporada 1: 2015; "Punho de Ferro" , temporada 1: 2016;

, temporada 1: 2016; "Os Defensores" : 2016;

: 2016; "O Justiceiro" , temporada 1: 2016;

, temporada 1: 2016; "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha" , temporada 1: 2016. A animação ocupa uma posição diferente na cronologia por acompanhar uma realidade alternativa do multiverso;

, temporada 1: 2016. A animação ocupa uma posição diferente na cronologia por acompanhar uma realidade alternativa do multiverso; "Jessica Jones" , temporada 2: 2017;

, temporada 2: 2017; "Luke Cage" , temporada 2: 2017;

, temporada 2: 2017; "Punho de Ferro" , temporada 2: 2017;

, temporada 2: 2017; "Demolidor" , temporada 3: 2017;

, temporada 3: 2017; "O Justiceiro" , temporada 2: 2018;

, temporada 2: 2018; "Jessica Jones" , temporada 3: 2018;

, temporada 3: 2018; "Loki" , temporada 1: 2023, com partes da história retornando a 2012. A produção trabalha diretamente com viagens temporais e ramificações da Linha do Tempo Sagrada;

, temporada 1: 2023, com partes da história retornando a 2012. A produção trabalha diretamente com viagens temporais e ramificações da Linha do Tempo Sagrada; "Loki" , temporada 2: 2023, na maior parte dos acontecimentos;

, temporada 2: 2023, na maior parte dos acontecimentos; "WandaVision" : 2023;

: 2023; "Falcão e o Soldado Invernal" : 2024;

: 2024; "Gavião Arqueiro" : 2024;

: 2024; "Cavaleiro da Lua" : 2025;

: 2025; "Eco" : 2025;

: 2025; "Mulher-Hulk" : 2025;

: 2025; "Ms. Marvel" : 2025;

: 2025; "Coração de Ferro" : 2025;

: 2025; "Guardiões da Galáxia: Especial de Festas" : 2025. O especial funciona como prelúdio para "Guardiões da Galáxia Vol. 3" ;

: 2025. O especial funciona como prelúdio para ; "Magnum" , temporada 1: entre 2025 e 2027;

, temporada 1: entre 2025 e 2027; "Invasão Secreta" : 2026;

: 2026; "Agatha Desde Sempre" : 2026;

: 2026; "Demolidor: Renascido" , temporada 1: 2026 e 2027. A série continua diretamente a trajetória apresentada nas três temporadas de "Demolidor" . A produção também estabelece a conexão entre o antigo universo da Netflix e a atual fase da Marvel Television ;

, temporada 1: 2026 e 2027. A série continua diretamente a trajetória apresentada nas três temporadas de . A produção também estabelece a conexão entre o antigo universo da e a atual fase da ; "Demolidor: Renascido" , temporada 2: 2027;

, temporada 2: 2027; "Justiceiro: Uma Última Morte": 2027. O especial acompanha Frank Castle e se conecta aos acontecimentos de "Demolidor: Renascido". Segundo o Disney+, a história se passa antes e durante os acontecimentos da segunda temporada da série.

E 'What If...?' e 'Marvel Zombies'?

As animações que trabalham diretamente com o multiverso exigem uma abordagem diferente. As três temporadas de "What If...?" podem ser assistidas em qualquer ordem, já que cada episódio explora uma realidade alternativa e diferentes possibilidades dentro do multiverso.

Alguns capítulos partem de momentos específicos da cronologia do MCU, mas suas histórias acontecem em universos próprios. Por isso, a posição de cada episódio não altera a sequência principal apresentada acima.

O mesmo vale para "Marvel Zombies". A animação se passa em um universo específico e parte dos acontecimentos apresentados na primeira temporada de "What If...?". A produção, portanto, funciona como uma ramificação própria da realidade do MCU.

Onde assistir às séries da Marvel?

Todas as séries do Universo Cinematográfico Marvel estão disponíveis no Disney+.