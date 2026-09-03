Qual é a ordem cronológica das séries da Marvel?

Para quem acompanha o Universo Cinematográfico da Marvel, a ordem de lançamento das produções nem sempre corresponde à sequência dos acontecimentos. Com viagens no tempo, multiverso e histórias ambientadas em diferentes períodos, montar uma maratona cronológica exige atenção aos eventos de cada série.
A própria Marvel passou a organizar as produções dessa maneira no Disney+. As antigas séries da Netflix também foram incorporadas à chamada Linha do Tempo Sagrada, colocando personagens como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Justiceiro dentro da cronologia do MCU.
A decisão também foi refletida diretamente no Disney+, que passou a apresentar as séries da Netflix dentro da seção de ordem cronológica do MCU. Confira a lista:
Ordem cronológica das séries da Marvel
- "Olhos de Wakanda": 1260 e 1200 antes de Cristo, além de períodos em 1400 e 1896. A animação percorre diferentes momentos da história de Wakanda, acompanhando missões dos Hatut Zeraze para recuperar artefatos de Vibranium. A própria Marvel descreve a produção como uma história que atravessa séculos;
- "Curta Marvel: Artigo 47": 2012;
- "Eu Sou Groot": 2014;
- "Demolidor", temporada 1: 2015;
- "Jessica Jones", temporada 1: 2015;
- "Demolidor", temporada 2: 2015;
- "Luke Cage", temporada 1: 2015;
- "Punho de Ferro", temporada 1: 2016;
- "Os Defensores": 2016;
- "O Justiceiro", temporada 1: 2016;
- "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha", temporada 1: 2016. A animação ocupa uma posição diferente na cronologia por acompanhar uma realidade alternativa do multiverso;
- "Jessica Jones", temporada 2: 2017;
- "Luke Cage", temporada 2: 2017;
- "Punho de Ferro", temporada 2: 2017;
- "Demolidor", temporada 3: 2017;
- "O Justiceiro", temporada 2: 2018;
- "Jessica Jones", temporada 3: 2018;
- "Loki", temporada 1: 2023, com partes da história retornando a 2012. A produção trabalha diretamente com viagens temporais e ramificações da Linha do Tempo Sagrada;
- "Loki", temporada 2: 2023, na maior parte dos acontecimentos;
- "WandaVision": 2023;
- "Falcão e o Soldado Invernal": 2024;
- "Gavião Arqueiro": 2024;
- "Cavaleiro da Lua": 2025;
- "Eco": 2025;
- "Mulher-Hulk": 2025;
- "Ms. Marvel": 2025;
- "Coração de Ferro": 2025;
- "Guardiões da Galáxia: Especial de Festas": 2025. O especial funciona como prelúdio para "Guardiões da Galáxia Vol. 3";
- "Magnum", temporada 1: entre 2025 e 2027;
- "Invasão Secreta": 2026;
- "Agatha Desde Sempre": 2026;
- "Demolidor: Renascido", temporada 1: 2026 e 2027. A série continua diretamente a trajetória apresentada nas três temporadas de "Demolidor". A produção também estabelece a conexão entre o antigo universo da Netflix e a atual fase da Marvel Television;
- "Demolidor: Renascido", temporada 2: 2027;
- "Justiceiro: Uma Última Morte": 2027. O especial acompanha Frank Castle e se conecta aos acontecimentos de "Demolidor: Renascido". Segundo o Disney+, a história se passa antes e durante os acontecimentos da segunda temporada da série.
E 'What If...?' e 'Marvel Zombies'?
As animações que trabalham diretamente com o multiverso exigem uma abordagem diferente. As três temporadas de "What If...?" podem ser assistidas em qualquer ordem, já que cada episódio explora uma realidade alternativa e diferentes possibilidades dentro do multiverso.
Alguns capítulos partem de momentos específicos da cronologia do MCU, mas suas histórias acontecem em universos próprios. Por isso, a posição de cada episódio não altera a sequência principal apresentada acima.
O mesmo vale para "Marvel Zombies". A animação se passa em um universo específico e parte dos acontecimentos apresentados na primeira temporada de "What If...?". A produção, portanto, funciona como uma ramificação própria da realidade do MCU.
Onde assistir às séries da Marvel?
Todas as séries do Universo Cinematográfico Marvel estão disponíveis no Disney+.